Galataport nerede, nedir? İşte Survivor finalinin yapılacağı yer...

Galataport ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'ın finalinin Galataport'ta yapılacağını paylaştı. Adım adım büyük finale yaklaşırken Galataport ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Galataport nerede?

GALATAPORT NEREDE?

Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.