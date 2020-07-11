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11.07.2020 - 00:58 |

Galataport nerede, nedir? İşte Survivor finalinin yapılacağı yer...

Survivor'da yarışmacılar canlı yayında yarıştılar. 10 Temmuz yayınında kazanan isim ise Berkan oldu. Acun Ilıcalı, Survivor finalinin Galataport'ta yapılacağını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında Galataport'un nerede olduğu araştırılıyor. İşte Galataport ile ilgili ayrıntılar...

Galataport nerede, nedir? İşte Survivor finalinin yapılacağı yer...
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Galataport ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'ın finalinin Galataport'ta yapılacağını paylaştı. Adım adım büyük finale yaklaşırken Galataport ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Galataport nerede?

GALATAPORT NEREDE?

Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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