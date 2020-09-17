Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? UEFA Avrupa Ligi GS maçı hangi kanalda izlenecek?

Galatasaray Hajduk Split maçı için geri sayım başladı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak zorlu mücadele öncesi en çok araştırılan konuları derledik...



GALATASARAY HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Hajduk Split maçı 24 Eylül saat 20:00'de başlayacak ve mücadele D-Smart'ın Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ



Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre, Feghouli, Falcao



