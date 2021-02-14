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• 14 Şubat 2021 - 15:03 • Son Güncelleme:

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinden müjdeli haber!

2018'de Nazlı Kurbanzade ile evlenen Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, ikinci kez babalık heyecanı yaşıyor. Kızı ve eşi ile birlikte çekilen karesini paylaşan Nazlı Kurbanzade, güzel haberi "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla duyurdu.

• 14 Şubat 2021 - 15:03 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Ali Sunal, 2018'de avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmişti. Çift, ilk çocukları Narin'i 2019 yılının ağustos ayında kucaklarına almıştı.

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Mutlu evlilikleri süren çiftten Kurbanzade, İstanbul'un beyaza bürünmesinin ardından eşi ve kızı ile birlikte soluğu dışarıda aldı.

3FOTOĞRAFTAKİ DÖRDÜNCÜYÜ BULUNUZ

"FOTOĞRAFTAKİ DÖRDÜNCÜYÜ BULUNUZ"

Karlı havada el ele yürüdükleri pozları sosyal medya hesabından yayınlayan Kurbanzade, gönderisine, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notunu düşerek, müjdeli haberi de duyurdu. Kurbanzade, bu sözleriyle ikinci kez anne-baba olacaklarını takipçileriyle paylaşmış oldu.

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Çifte takipçilerinden çok sayıda "Tebrikler" mesajı yağdı. Ali Sunal da aynı kareyi Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

5NAR KIZIM 1 OLDU

"NAR KIZIM '1' OLDU"

Sunal, geçtiğimiz sene ağustos ayında bir yaşına basan kızı Narin'in doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: Ne ara bir sene oldu anlamadım. Hayatımın en büyük hediyesi bir sene önce katıldı ailemize... Canım kızım ilk doğduğundaki gibi yüzün böyle ömrün boyunca gülsün.Sağlıklı, mutlu bir hayatın olsun. Seni çok seviyorum, ilk yaşın kutlu olsun. Seni bana veren önce Allah’a sonra güzel karım Nazlı Kurbanzade'ye minnettarım. Nar kızım '1' oldu.

6İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN

"İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN"

Nazlı Kurbanzade de sosyal medya hesabından eşi ve bebeği ile olduğu fotoğrafları paylaşarak, kızının birinci yaşını şu sözlerle kutlamıştı: Canım kızım, birtanem, balım, nar kızım iyi ki doğdun, iyi ki bizi seçtin. Seni çok seviyorum.

7KAĞITTA ÇİZİLECEK YER KALMAYINCA

"KAĞITTA ÇİZİLECEK YER KALMAYINCA"

Kızı ile eğlenceli anlarını Instagram hesabından yayınlayan Sunal, önceki gün paylaşımlarına yenisini ekledi. 43 yaşındaki oyuncu, kızının kendisinin yüzüne resim yaptığını belirterek, çekilen karesine "Kağıtta çizecek yer kalmayınca" notunu düşmüştü.

8TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştiren oyuncu, babası ve 'Hababam Sınıfı' filmleriyle ilgili soruları da içtenlikle yanıtlamıştı.

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42 yaşındaki oyuncu, "Hababam Sınıfı filminde oynamayı düşünür müsün?" sorusuna, "Hayır" cevabını vermişti.

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Ali Sunal, bir takipçisinden gelen "Kemal Sunal filmlerini izledin mi hiç?" şeklindeki soruya, “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” yanıtını vererek, babasının filmleriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu.

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