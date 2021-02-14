• 14 Şubat 2021 - 15:03 • Son Güncelleme:
Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinden müjdeli haber!
2018'de Nazlı Kurbanzade ile evlenen Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, ikinci kez babalık heyecanı yaşıyor. Kızı ve eşi ile birlikte çekilen karesini paylaşan Nazlı Kurbanzade, güzel haberi "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notuyla duyurdu.
• 14 Şubat 2021 - 15:03 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Ali Sunal, 2018'de avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmişti. Çift, ilk çocukları Narin'i 2019 yılının ağustos ayında kucaklarına almıştı.
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"FOTOĞRAFTAKİ DÖRDÜNCÜYÜ BULUNUZ"
Karlı havada el ele yürüdükleri pozları sosyal medya hesabından yayınlayan Kurbanzade, gönderisine, "Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz" notunu düşerek, müjdeli haberi de duyurdu. Kurbanzade, bu sözleriyle ikinci kez anne-baba olacaklarını takipçileriyle paylaşmış oldu.
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Çifte takipçilerinden çok sayıda "Tebrikler" mesajı yağdı. Ali Sunal da aynı kareyi Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
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"NAR KIZIM '1' OLDU"
Sunal, geçtiğimiz sene ağustos ayında bir yaşına basan kızı Narin'in doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: Ne ara bir sene oldu anlamadım. Hayatımın en büyük hediyesi bir sene önce katıldı ailemize... Canım kızım ilk doğduğundaki gibi yüzün böyle ömrün boyunca gülsün.Sağlıklı, mutlu bir hayatın olsun. Seni çok seviyorum, ilk yaşın kutlu olsun. Seni bana veren önce Allah’a sonra güzel karım Nazlı Kurbanzade'ye minnettarım. Nar kızım '1' oldu.
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