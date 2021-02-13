Aşkları yıllarca konuşulmuştu! Özür diledi

"ÇUVALLADIM" 40 yaşındaki şarkıcı, “Mesajları, yorumları ve birçok şeyi gördüm ve açıklama yapmak istedim. Sergilediğim davranışların sorunlara yol açtığı dönem için pişmanım. Doğru olan şeyi yaparak konuşmadığım için üzgünüm. O anlarda yetersiz kaldığımın ve pek çok insanın bundan faydalandığının farkındayım. Britney Spears ve Janet Jackson’dan özellikle özür diliyorum. Her ikisi de değer verdiğim ve saygı duyduğum kadınlar. Çuvalladığımı biliyorum” dedi.