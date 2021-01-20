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SEÇKİN ŞENVARDAR
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Aslı Melisa Uzun-Yağız Can Konyalı'dan aşk pozları

Kendisi gibi oyuncu olan Aslı Melisa Uzun (25) ile aşk yaşayan Yağız Can Konyalı (29), rol aldıkları projeler nedeniyle sevgilisiyle sık geçiremiyor.

SEÇKİN ŞENVARDAR
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Yağız Can Konyalı ile 2015'te Miss Turkey Universe güzeli seçilen Aslı Melisa Uzun aşkında son durum... Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takılan Konyalı, özel hayatı hakkında konuştu.

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Ünlü oyuncu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Aslı Melisa Uzun ile beraberliklerinin çok güzel gittiğini söyledi.

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Muhabirlerin "İkinizin de dizisi var nasıl görüşebiliyorsunuz?" sorusuna, "Görüşemiyoruz ki, ikimizin de seti var. Kar yağışı sayesinde uzun bir aradan sonra görüşebildik" cevabını verdi.

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İstanbul'da etkili olan kar yağışının keyfini çıkaran oyuncu aşıklar, kardan adam yaparken, aşk dolu pozlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmediler.

5ŞAFAK SAYIYORUM

"ŞAFAK SAYIYORUM"

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen Yağız Can Konyalı, sevgilisiyle uzun zamandır görüşemediği için şafak saydığını söylemişti.

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"Aslı'nın Almanya'daki dizi projesi bitmek üzere. Yakın zamanda gelecek. Hasret bitiyor. Geleceği günü bildiğim için resmen şafak saymaya başladım."

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HABER: SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET

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