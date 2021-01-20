SEÇKİN ŞENVARDAR
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Aslı Melisa Uzun-Yağız Can Konyalı'dan aşk pozları
Kendisi gibi oyuncu olan Aslı Melisa Uzun (25) ile aşk yaşayan Yağız Can Konyalı (29), rol aldıkları projeler nedeniyle sevgilisiyle sık geçiremiyor.
SEÇKİN ŞENVARDAR
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Yağız Can Konyalı ile 2015'te Miss Turkey Universe güzeli seçilen Aslı Melisa Uzun aşkında son durum... Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takılan Konyalı, özel hayatı hakkında konuştu.
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