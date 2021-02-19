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SEÇKİN ŞENVARDAR
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Ayten Uncuoğlu: Sahte hesaplarla başım dertte

Ayten Uncuoğlu, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Usta oyuncu, sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaplar nedeniyle başının dertte olduğunu söyledi.

SEÇKİN ŞENVARDAR
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Ayten Uncuoğlu, "Instagram'da adıma açılan sahte hesapları kapatmaya çalışıyoruz. Sevenlerim adıma açılan sahte hesapları ciddiye almasınlar. Benim adıma konuşuyorlar, benim adıma bazı şeyler yapıp, bir takım şeyler istiyorlarmış. Bu hesaplar hakkında şikayette bulunacağım" açıklamasını yaptı.

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74 yaşındaki oyuncu, "Başroller takipçi sayısına göre mi seçiliyor?" tartışmasıyla ilgili olarak ise "Asıl olan oyunculuk. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

3INSTAGRAMIN TELEVİZYONDA KARŞILIĞI YOK

"INSTAGRAM'IN TELEVİZYONDA KARŞILIĞI YOK"

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere takılan Bestemsu Özdemir, sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yüksek takipçili oyunculara daha çok rol verilmesiyle ilgili, "Buna yıllardır bakıyorlar, Instagram ile TV'nin ayrı bir şey olduğunu bence tüm sektör anlamıştır. Hâlâ var mı bilmiyorum ama Instagram başka bir dünya. TV'de karşılığı olmadığını, milyonlarca takipçinin televizyonda karşılık görmediğini bir sürü projede gördük" şeklinde konuşmuştu.

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Ünlü oyuncu, "Birinin bin takipçisi vardır ama oyuncudur, ergen kitleye hitap etmiyordur o yüzden bin takipçisi vardır, bu onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Instagram başka bir dünya onunla kıyaslamak da üzücü, biz kalbimizle yapıyoruz bu işi. Benim de neredeyse 10'uncu yılım olacak, iki yıldır hayatımızda olan bir sosyal medya ile bunu kıyaslamak biraz kalp kırar" ifadelerini kullanmıştı.

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"Biz ruhumuzla iş yapan sektörleriz" diyen Bestemsu Özdemir, "Sanal yaptığımız bir şey değil bu. Ben ‘senin takipçi sayın daha az almayalım’ gibi bir şey duymadım, varsa da bu üzücü oyuncular için. Sosyal medyada aktif olmak zorunda değilim ben televizyonda işimi doğru yaptığım sürece" açıklamasını yapmıştı.

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HABER: SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET

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