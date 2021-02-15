MESUT YILMAZ
• 15 Şubat 2021 - 07:59 • Son Güncelleme:
Berat Yenilmez'i gören tanıyamıyor! ‘Gerçekten siz misiniz?’
'Seksenler' dizisinin 'Pastacı Sami'si Berat Yenilmez, Kadıköy sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Zayıflığı dikkat çeken oyuncu, 25 kilo verdiğini söyledi.
MESUT YILMAZ
• 15 Şubat 2021 - 07:59 • Son Güncelleme:
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Zayıflamak için diyet ve egzersiz yapan Berat Yenilmez, 9 ayda 25 kilo verdi. Oyuncu, süreci şöyle anlattı:
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Yenilmez, "Dokuz ayda 25 kilo verdim. Hedefim 5 kilo daha incelmek. Doktor denetiminde diyetteyim. Spor hocasıyla da haftada 3 gün kick boks, iki gün de kardiyo yapıyorum. Ameliyata cesaretim olmadı. Eşim de benimle 17 kilo verdi. Ailecek zayıfladık. Tanıyanlar "Gerçekten siz misiniz?" diyorlar diye konuştu.
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‘‘125 KİLOLUK HALİMLE ARTIK GÖRÜNMEK İSTEMEDİM’’
Oyuncu, “Bir Barcelona seyahatimde, tartıldığımda 125 kiloya çıktığımı gördüm. Onun öncesinde de eşim Seda ile birlikte gezerken bir yerde oturan bir çift gördük. Arkadan baktığımızda 25-30 yaş aralığında olduğunu düşündüğümüz çift, döndüğünde yaşlarının oldukça ilerlemiş olduğunu gördük. Seda’ya ‘eğer ben bu yaşa gelirsem böyle görünmek istiyorum’ dedim. 125 kiloluk halimle görünmek istemediğimi söyledim" demişti.
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"Seyahat dönüşü hayatımdan gereksiz olan her şeyi çıkardım; tatlıyı, karbonhidratı, akşam 7’den sonra yenilen yemekleri, gereksiz atıştırmaları, abur cuburu, cipsi… Sabah erken kalkıp düzenli bir kahvaltı, düzenli bir öğlen yemeği, spor, tenis, yürüyüş hayatımıza girdi. Akşam 7’den sonra artık yemek hayatımızda yok. 9 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık 25 kilo verdim. Eşim Seda da yaklaşık 10 kilo verdi.”
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