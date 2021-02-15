Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Berat Yenilmez'i gören tanıyamıyor! ‘Gerçekten siz misiniz?’
MESUT YILMAZ
• 15 Şubat 2021 - 07:59 • Son Güncelleme:

Berat Yenilmez'i gören tanıyamıyor! ‘Gerçekten siz misiniz?’

'Seksenler' dizisinin 'Pastacı Sami'si Berat Yenilmez, Kadıköy sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Zayıflığı dikkat çeken oyuncu, 25 kilo verdiğini söyledi.

MESUT YILMAZ
• 15 Şubat 2021 - 07:59 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Zayıflamak için diyet ve egzersiz yapan Berat Yenilmez, 9 ayda 25 kilo verdi. Oyuncu, süreci şöyle anlattı:

2

Yenilmez, "Dokuz ayda 25 kilo verdim. Hedefim 5 kilo daha incelmek. Doktor denetiminde diyetteyim. Spor hocasıyla da haftada 3 gün kick boks, iki gün de kardiyo yapıyorum. Ameliyata cesaretim olmadı. Eşim de benimle 17 kilo verdi. Ailecek zayıfladık. Tanıyanlar "Gerçekten siz misiniz?" diyorlar diye konuştu.

3GERÇEKTEN SİZ MİSİNİZ

'GERÇEKTEN SİZ MİSİNİZ?'

51 yaşındaki Yenilmez, hayranlarının kendisini görünce şaşırdığını da “Görenler ‘Gerçekten siz misiniz?’ diye soruyor" sözleriyle ifade etti.

4

Berat Yenilmez, daha önce konuk olduğu 'Sağlığım İçin Her şey' programında dokuz aylık zayıflama sürecini anlatmıştı.

5‘‘125 KİLOLUK HALİMLE ARTIK GÖRÜNMEK İSTEMEDİM’’

‘‘125 KİLOLUK HALİMLE ARTIK GÖRÜNMEK İSTEMEDİM’’

Oyuncu, “Bir Barcelona seyahatimde, tartıldığımda 125 kiloya çıktığımı gördüm. Onun öncesinde de eşim Seda ile birlikte gezerken bir yerde oturan bir çift gördük. Arkadan baktığımızda 25-30 yaş aralığında olduğunu düşündüğümüz çift, döndüğünde yaşlarının oldukça ilerlemiş olduğunu gördük. Seda’ya ‘eğer ben bu yaşa gelirsem böyle görünmek istiyorum’ dedim. 125 kiloluk halimle görünmek istemediğimi söyledim" demişti.

6

"Seyahat dönüşü hayatımdan gereksiz olan her şeyi çıkardım; tatlıyı, karbonhidratı, akşam 7’den sonra yenilen yemekleri, gereksiz atıştırmaları, abur cuburu, cipsi… Sabah erken kalkıp düzenli bir kahvaltı, düzenli bir öğlen yemeği, spor, tenis, yürüyüş hayatımıza girdi. Akşam 7’den sonra artık yemek hayatımızda yok. 9 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık 25 kilo verdim. Eşim Seda da yaklaşık 10 kilo verdi.”

7BU ARTIK YAŞAMA ŞEKLİM

"BU ARTIK YAŞAMA ŞEKLİM"

Berat Yenilmez, “Bunu artık bir yaşama şekli olarak kabul ediyoruz. ‘25 kilo verdim tamam artık görevim bitti’ diye düşünmüyorum. Yemek şekliyle, sporla bu bizim hayatımızda yaşadığımız müddetçe devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

8“DAHA ÖZGÜVENLİ BİR ADAM OLDUM”

“DAHA ÖZGÜVENLİ BİR ADAM OLDUM”

Yenilmez, "Neler değişti?" sorusuna da "Bir kere daha özgüvenli bir adam oldum. Kıyafetlerimi giyerken üzerimde duruş şekli beni daha motive etti; daha mutlu etti diyebilirim. Sabah daha enerjik kalkıyorum ve horlamıyorum. Çünkü kilo horlama da yapıyordu. Artık o horlamam kalmamış eşimin söylediğine göre. Daha az yiyorum ve daha sağlıklı kalkıyorum sofradan. Bir ağırlık, şişkinlik olmuyor. Bağırsak sistemim daha düzenli çalışmaya başladı. En önemlisi, görsel anlamda aynada daha düzgün göründüğüm veya dışarıda özlediğim kıyafetleri giyebildiğim için de mutluyum" yanıtını vermişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika | Olay oldu: 'Yazıklar olsun, kepaze!' Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası...

Son Dakika Haberleri | Manchester United'da maç sonu Mbaye Diagne isyanı! "Şampiyonluk umutlarını soldurdu"

Son dakika - Galatasaray'da Falcao gerçeği! Kadroya alınmamıştı...

Son dakika - Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Maç sonunda ortaya çıktı...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet