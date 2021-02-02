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• 02 Şubat 2021 - 09:31 • Son Güncelleme:

Beren Saat'ten duygu yüklü mesaj: Yıllar önce bugün Kenan ile tanıştık

Oyuncu Beren Saat, 38 yaşına basan yakın arkadaşı Belçim Bilgin'in doğum gününü ve eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıl dönümünü yaptığı paylaşımlarla kutladı.

• 02 Şubat 2021 - 09:31 • Son Güncelleme:
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Belçim Bilgin, yeni yaşını önceki gün dostlarıyla birlikte kutladı. 38 yaşına giren oyuncu, Fatih’te bir mekanda parti düzenledi.

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Partiye katılanlar arasında bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti de vardı.

3BELÇİM BİLGİN TEŞEKKÜR ETTİ

BELÇİM BİLGİN TEŞEKKÜR ETTİ

Koronavirüs testlerini olduktan sonra bir araya geldiklerini belirten Bilgin, geceden kareleri; "Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar! Büyüdükçe uçuculuğu gidiyor hislerin, anlamı derinleşiyor. Henüz başlangıç noktasında hisseden, içimdeki pek heyecanlı küçük çocuğumla öpüyorum hepinizi. Şahane mesajlarınız, sevginiz için çok teşekkürler, çok şanslı hissettirdiniz" notuyla paylaştı.

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Saat de yakın arkadaşının doğum gününü ve eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

5YILLAR ÖNCE BU GECE TANIŞTIK

"YILLAR ÖNCE BU GECE TANIŞTIK"

Belçim Bilgin ve Kenan Doğulu ile yer aldığı kareleri yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

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"Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gün hediye etmişti bize kutlamak için. Yıllar önce bu gece Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez, gelip beni alıp, Kenan ile ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye, 'Aykut'un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile...

79. YILIMIZ KUTLU OLSUN OYUN ARKADAŞIM

"9. YILIMIZ KUTLU OLSUN OYUN ARKADAŞIM"

Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı. Magnetik organızasyonunuza nasıl teşekkür etsek az İrem Sent ve Selim Cançelik... Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun. En sevdiğin şarkıları söyleyerek varlığını kutluyoruz Aykut Cömert, hisset titreşimlerimizi; eskitemediğimiz esprilerine attığımız kahkahalarımızı... 9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy..."

8KENANDAN ROMANTİK YENİ YIL PAYLAŞIMI

KENAN'DAN ROMANTİK YENİ YIL PAYLAŞIMI

Öte yandan Beren Saat ile Kenan Doğulu, yeni yıla aşkla girdi. Evliliklerinde uzun zamandır sıkıntılar yaşayan şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat çifti 2021'i aşk dolu paylaşımıyla kutladı.

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Doğulu, eşi Beren Saat ile dudak dudağa olduğu bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı ve "Yeni yılda sarılın, sevin, dinleyin birbirinizi" notunu düştü.

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