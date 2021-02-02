• 02 Şubat 2021 - 09:31 • Son Güncelleme:
Beren Saat'ten duygu yüklü mesaj: Yıllar önce bugün Kenan ile tanıştık
Oyuncu Beren Saat, 38 yaşına basan yakın arkadaşı Belçim Bilgin'in doğum gününü ve eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıl dönümünü yaptığı paylaşımlarla kutladı.
• 02 Şubat 2021 - 09:31 • Son Güncelleme:
3
BELÇİM BİLGİN TEŞEKKÜR ETTİ
Koronavirüs testlerini olduktan sonra bir araya geldiklerini belirten Bilgin, geceden kareleri; "Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar! Büyüdükçe uçuculuğu gidiyor hislerin, anlamı derinleşiyor. Henüz başlangıç noktasında hisseden, içimdeki pek heyecanlı küçük çocuğumla öpüyorum hepinizi. Şahane mesajlarınız, sevginiz için çok teşekkürler, çok şanslı hissettirdiniz" notuyla paylaştı.
5
6
"Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gün hediye etmişti bize kutlamak için. Yıllar önce bu gece Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez, gelip beni alıp, Kenan ile ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye, 'Aykut'un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile...
7