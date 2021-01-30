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• 30 Ocak 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:

Betül Demir: Bir erkekle sürekli aynı evde kalamam

Şarkıcı Betül Demir (40), özel hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaparken, "Evlenip çocuk sahibi olma hayalin var mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

• 30 Ocak 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
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Son olarak ‘Toz Duman’ isimli teklisini çıkaran pop müziğinin güçlü yorumcularından Betül Demir, Posta gazetesinden Bekir Saçar'ın sorularını yanıtladı.

2Pandemi dönemin nasıl geçti

Pandemi dönemin nasıl geçti?

Ben şanslıyım çünkü müzik direktörüm Emirhan Cengiz ve birçok hit şarkımın yaratıcısı Sude Bilge Demir’le komşuyuz. Müziğimize sarılarak iyileşiyoruz. Pandemi sürecinde çok güzel şarkılar yaptım ama konserlerde o coşkuyu yaşayamamak çok can yakıcı. Müzik, sadece eğlence sektörünün bir parçası değildir, bir şifadır.

3Bu süreçte geçinmek için müzik dışında başka yollar aradın mı

Bu süreçte geçinmek için müzik dışında başka yollar aradın mı?

Müzik dışında başka bir iş yapmayı hayatımın hiçbir döneminde düşünmedim. Yapamam da zaten. Bu süreçte dijital platformlar için içerik üretmek gerektiğini fark ettim. Yıllardır birlikte çalıştığım yol arkadaşlarımla birlikte YouTube kanalım için canlı performans videoları hazırlayıp yüklüyoruz.

4Havalı bir kadınsın. Aşk hayatını merak ediyorum, kalbinde özel biri var mı

Havalı bir kadınsın. Aşk hayatını merak ediyorum, kalbinde özel biri var mı?

Tüm burçlarım terazi, havam oradan geliyor sanırım. Ben özel hayatımı anlatmadığımdan beni yalnız sanıyorlar. Oysaki ben aşktan beslenirim. Bunca yıllık arkadaşımsın Bekir, senden saklayacak değilim. Çok değer verdiğim bir ilişkim yeni bitti. İlişkilerimi kimsenin gözüne sokmam. Buna biraz aşkı koruma içgüdüsü de diyebiliriz.

5Muhabirlere Piyasada adam gibi adam yok dediğini hatırlıyorum. ‘Adam gibi adam’ın tanımı nedir

Muhabirlere 'Piyasada adam gibi adam yok' dediğini hatırlıyorum. ‘Adam gibi adam’ın tanımı nedir?

Demek o dönem kötü bir örneğe denk gelmişim (gülüyor). Zeki, esprili, yaratıcı, üretken, kendine güvenen, hazmetmiş, hayattan keyif alan, her şeye saygılı, bana ait alanlara saygılı bir sevgili olmalı. Aslında çok basit. Alanıma girildiği an deliriyorum ben, özgürlükten yanayım.

6Evlenip çocuk sahibi olmak gibi bir hayalin var mı

Evlenip çocuk sahibi olmak gibi bir hayalin var mı?

Evlilik hayalim yok. Bütün arkadaşlarım evlendi, bazıları çok da mutlu ama ben de böyle çok mutluyum. Bir erkekle hep aynı evde kalamam ben. Birlikte yaşamanın da evlilikten farkı yok. Bir imza eksik o kadar. Arada sadece kendimle baş başa kalmak isterim ki üreteyim, düşüneyim, merak edeyim, özleyeyim.

7Hep şık, zarif ve alımlısın. Bir stil danışmanın mı var

Hep şık, zarif ve alımlısın. Bir stil danışmanın mı var?

Zaman zaman danışmanlık alıyorum ama kendi zevklerimi ön planda tutarak. İşimle ilgili olarak son dönemde Bükre İkizer’le çalışıyorum. Hiçbir zaman moda oldu diye bir şey giymedim. Her zaman stillerin takipçisi oldum. Audrey Hepburn ve Kate Moss’a bayılırım. Giydiklerin ruhunla bütünleşmiyorsa palyaçodan farksız olursun.

8Erkek şiddeti bir türlü engellenemiyor. Bu konuda neler söylersin

Erkek şiddeti bir türlü engellenemiyor. Bu konuda neler söylersin?

Şiddete uğrayan kadınların, bu kendi utançlarıymış gibi zindanlarında hapsolmalarını engelleyebiliriz. Onlara cesaret vermeliyiz. Şu pandemi bitsin de bu konuda yapacak çok şey var. Oturduğumuz yerden tweet atarak erkek şiddetine son veremeyiz. Onlarla bir araya gelip daha güçlü durabilmeleri için konserler, okuma günleri, seminerler düzenlemeliyiz.

9Müzik dünyasında hayalinin neresindesin

Müzik dünyasında hayalinin neresindesin?

Yarısındayım ve diğer yarısı için de hazırım. Hem ruhen hem de bedenen. 80’ime kadar konser verip şarkı söyleyeceğim. Müzikallerde oynayıp dans edeceğim. Son beş yılımı da dinlenerek geçirmek istiyorum. Şarkı söylemek için doğdum ben ve taş gibi de söylüyorum, daha ne olsun.

10Hayatta ıskaladığını düşündüğün bir şey var mı

Hayatta ıskaladığını düşündüğün bir şey var mı?

Olmaz mı? Psikolojik baskısını çok yaşadığım uzun bir ilişkim oldu. Maalesef doğru zamanda noktayı koyamadığım için çok aşık olduğum birini kaybettim.

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