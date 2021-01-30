Betül Demir: Bir erkekle sürekli aynı evde kalamam

Evlenip çocuk sahibi olmak gibi bir hayalin var mı? Evlilik hayalim yok. Bütün arkadaşlarım evlendi, bazıları çok da mutlu ama ben de böyle çok mutluyum. Bir erkekle hep aynı evde kalamam ben. Birlikte yaşamanın da evlilikten farkı yok. Bir imza eksik o kadar. Arada sadece kendimle baş başa kalmak isterim ki üreteyim, düşüneyim, merak edeyim, özleyeyim.