Bradley Cooper ile kızı Lea yürüyüşte! Yorulmasına dayanamadı

BABA OLMAK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor. Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti.