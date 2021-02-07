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• 07 Şubat 2021 - 17:57 • Son Güncelleme:

Bradley Cooper ile kızı Lea yürüyüşte! Yorulmasına dayanamadı

Dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper, Rus model Irina Shayk ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea ile New York sokaklarında objektiflere yansıdı. Cooper, erimeye başlayan karın üzerinde yürümekte zorlanan minik kızının yorulmasına dayanamadı ve onu kucağına aldı.

• 07 Şubat 2021 - 17:57 • Son Güncelleme:
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2019 yılında yollarını ayıran Amerikalı oyuncu Bradley Cooper ve model Irına Shayk, üç yaşındaki kızları Lea'nın sorumluluklarını eşit şekilde paylaşıyor.

2ADIMLARINI YAVAŞLATTI

ADIMLARINI YAVAŞLATTI

46 yaşındaki Cooper, önceki gün Lea'yı okuldan aldı. İkili, New York sokaklarında el ele yürürken objektiflere yansıdı.

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Bradley Cooper, bir ara kızına uyum sağlamak için adımlarını yavaşlattı. Lea, erimeye başlayan karın üzerinde yürümekte zorlanınca Cooper, kızının yorulmasına dayanamadı ve kucağına aldı.

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Öte yandan 'Alias' dizisinde canlandırdığı 'Will Tippin' karakteri ile ünlenen oyuncu Bradley Cooper, model Irina Shayk ile 2019 yılında ayrılmıştı. İkilinin ayrılık nedeni olarak ise; Şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti.

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'A Star Is Born' (Bir Yıldız Doğuyor) filmindeki rol arkadaşı Lady Gaga ile Bradley Cooper hakkında çıkan aşk dedikoduları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

6BAZEN ANNESİNDE BAZEN BABASINDA KALIYOR

BAZEN ANNESİNDE BAZEN BABASINDA KALIYOR

Ancak ünlü çift kızları Lea için sık sık bir araya geliyor. Lea, bazen annesi ve anneannesiyle, bazen de babası ve babaannesiyle birlikte kalıyor.

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Bradley Cooper, özel hayatına henüz kimseyi almadı. Fakat Irina Shayk, son dönemde, Heidi Klum'un da bir zamanlar büyük aşk yaşadığı Vito Schnabel ile sık sık birlikte görüntüleniyor.

8BABA OLMAK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

BABA OLMAK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor. Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti.

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Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı. Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.

10ONA BAKINCA BABAMI GÖRÜYORUM DEMİŞTİ

'ONA BAKINCA BABAMI GÖRÜYORUM' DEMİŞTİ

Cooper, Oprah Winfrey'e konuk olduğunda da "Kızımız harika. Ona baktığımda sık sık kaybettiğim babamı görüyorum" demişti. Yakışıklı oyuncu, babasını 2011 yılında kaybetti. Cooper, Lea kendisine "baba" diye seslendikçe, kendi babasının ruhunun kızıyla birlikte yaşadığına inandığını da eklemişti.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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