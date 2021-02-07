• 07 Şubat 2021 - 17:57 • Son Güncelleme:
Bradley Cooper ile kızı Lea yürüyüşte! Yorulmasına dayanamadı
Dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper, Rus model Irina Shayk ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea ile New York sokaklarında objektiflere yansıdı. Cooper, erimeye başlayan karın üzerinde yürümekte zorlanan minik kızının yorulmasına dayanamadı ve onu kucağına aldı.
• 07 Şubat 2021 - 17:57 • Son Güncelleme:
3
5
7
8
BABA OLMAK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
İleri bir yaşta baba olan Bradley Cooper, katıldığı TV programlarında ve verdiği röportajlarda, çocuk sahibi olmanın kendisini çok değiştirdiğini söylüyor. Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti.
9
Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı. Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.
10