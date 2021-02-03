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• 03 Şubat 2021 - 11:35 • Son Güncelleme:

Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim

Ekranın aranan yüzlerinden Burcu Özberk, son dönemin popüler uygulamalarından olan Clubhouse'ta katıldığı bir sohbette söyledikleriyle gündem oldu. Evlenmeyi düşünmeyen oyuncu, yumurtalıklarını dondurmayı düşünüyor.

• 03 Şubat 2021 - 11:35 • Son Güncelleme:
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Son olarak 'Çocukluk' dizisi ile TV'de sevenleriyle buluşan Burcu Özberk (31), evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Posta'da yer alan habere göre; ünlü oyuncu, "Ben yeğenimle ilgileniyorum. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

3EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını belirten Özberk, "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.

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Güzel oyuncu, "Kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

5MURAT SEVGLİM DEĞİL, ARKADAŞIM

"MURAT SEVGLİM DEĞİL, ARKADAŞIM"

Burcu Özberk, Bodrum'da tanıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla geçtiğimiz aralık ayında Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülenmişti.

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Haklarında çıkan 'aşk' haberleri sonrası Özberk, “Murat benim arkadaşım. O gün yanımızda başka arkadaşımız da vardı ama fotoğraflardan onu kesmişler. Biri olsa saklamam, paylaşırım” demişti.

7ÖZGÜRLÜĞÜME DÜŞKÜNÜM

"ÖZGÜRLÜĞÜME DÜŞKÜNÜM"

Özberk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Haksızlığa gelemem. Öyle bir durumda erkeksi tarafım ortaya çıkar. Özgürlüğüme düşkünüm. Müdahale edilmesini pek sevmem" demişti.

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Güzel oyuncu, "İnatçıyım, asla pes etmem. İstediğimi alana kadar vazgeçmem. Enerjim yüksektir, hayatla dalga geçerim" ifadelerini kullanmıştı.

9BEKAR ANNELER

BEKAR ANNELER

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, 2009 yılında sperm bankası yoluyla kızı Süreyya'yı dünyaya getirdi. Leyla Bilginel, aynı yöntemle 2008'de oğlu Kayra'yı doğurmuştu. İkisi de çocuklarını tek başlarına büyüttü.

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Oyuncu Esra Akkaya'nın 2013 yılında Etiyopya'dan evlat edindiği Can Alex ise bu yıl sekiz yaşına girecek.

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