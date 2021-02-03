• 03 Şubat 2021 - 11:35 • Son Güncelleme:
Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim
Ekranın aranan yüzlerinden Burcu Özberk, son dönemin popüler uygulamalarından olan Clubhouse'ta katıldığı bir sohbette söyledikleriyle gündem oldu. Evlenmeyi düşünmeyen oyuncu, yumurtalıklarını dondurmayı düşünüyor.
• 03 Şubat 2021 - 11:35 • Son Güncelleme:
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Son olarak 'Çocukluk' dizisi ile TV'de sevenleriyle buluşan Burcu Özberk (31), evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
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