• 23 Şubat 2021 - 16:29 • Son Güncelleme:
Çağla Şıkel, canlı yayında birbirinden zor hareketleri denedi
Spor yapmaya her daim önem veren Çağla Şıkel, sunuculuğunu yaptığı programda yer çekimsiz yogayı denedi. İp üzerinde zor hareketler yapan Şıkel, daha sonra ters dönerek amuda kalkar şekilde poz verdi.
• 23 Şubat 2021 - 16:29 • Son Güncelleme:
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Hafta için her gün FOX TV ekranlarında 'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli programın sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında tavandan sarkıtılan iple yer çekimsiz yoga yaptı.
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Sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmaya da özen gösteren iki çocuk annesi Çağla Şıkel, canlı yayının bitmesinin ardından soluğu yine spor salonunda aldı.
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HASTANEYE KOŞTU
Aralık ayında koronavirüs aşısı için gönüllü olan Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulununca soluğu hastanede almıştı. Faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı olan ve ardından koronavirüs testi yaptıran ünlü manken, sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı. Çağla Şıkel, konuyla ilgili, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif" demişti.
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TEPKİLERE İSYAN ETMİŞTİ
Şıkel, aşı olduktan sonra, "Nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?" şeklindeki yorumlara isyan etmişti. Çağla Şıkel, şunları söylemişti: Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm. Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3' çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'mıza başvurarak, gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim.
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