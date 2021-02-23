Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Çağla Şıkel, canlı yayında birbirinden zor hareketleri denedi
• 23 Şubat 2021 - 16:29 • Son Güncelleme:

Çağla Şıkel, canlı yayında birbirinden zor hareketleri denedi

Spor yapmaya her daim önem veren Çağla Şıkel, sunuculuğunu yaptığı programda yer çekimsiz yogayı denedi. İp üzerinde zor hareketler yapan Şıkel, daha sonra ters dönerek amuda kalkar şekilde poz verdi.

• 23 Şubat 2021 - 16:29 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Hafta için her gün FOX TV ekranlarında 'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli programın sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında tavandan sarkıtılan iple yer çekimsiz yoga yaptı.

2ZOR HAREKETLERİ DENEDİ

ZOR HAREKETLERİ DENEDİ

Hoca eşliğinde birbirinden zor hareketler yapan Şıkel, bir ara sarkıtılan ipin içine atladı ve sonrasında ipi bacaklarına sararak kafa üstü durdu. Canlı yayında birbirinde zor hareketler yapan Şıkel, kıvraklığıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

3

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra spor yapmaya da özen gösteren iki çocuk annesi Çağla Şıkel, canlı yayının bitmesinin ardından soluğu yine spor salonunda aldı.

4AZ YORULDUK SPORA GİDELİM

"AZ YORULDUK SPORA GİDELİM"

Spora giderken Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ünlü manken ve sunucu "Az yorulduk spora gidelim" notunu ekledi.

5KASLARINI SERGİLEDİ

KASLARINI SERGİLEDİ

Çağla Şıkel, karantinada da sporu aksatmıyor. Ünlü sunucu, son paylaşımıyla karın kaslarını gözler önüne serdi.

6

Geçtiğimiz günlerde karın kaslarını sergileyen 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in gönderisi, kısa sürede 87 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum almıştı.

7HASTANEYE KOŞTU

HASTANEYE KOŞTU

Aralık ayında koronavirüs aşısı için gönüllü olan Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulununca soluğu hastanede almıştı. Faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı olan ve ardından koronavirüs testi yaptıran ünlü manken, sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı. Çağla Şıkel, konuyla ilgili, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif" demişti.

8TEPKİLERE İSYAN ETMİŞTİ

TEPKİLERE İSYAN ETMİŞTİ

Şıkel, aşı olduktan sonra, "Nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?" şeklindeki yorumlara isyan etmişti. Çağla Şıkel, şunları söylemişti: Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm. Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3' çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'mıza başvurarak, gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim.

9

"Bana yapılan aşı da olabilir, plesebo da olabilir" diyen Şıkel, "Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi ben de öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız" demişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika | Galatasaray'da sıcak saatler! Fatih Terim iki futbolcunun biletini kesti, işte o isimler...

Son dakika transfer haberleri: Boupendza bombası patladı! İşte yıldız golcünün yeni adresi...

Sağlıklı böbrekler için böbrek dostu 10 besin

Ağız kokusunu yok eden 7 basit ama etkili önlem

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet