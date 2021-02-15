Can Yaman- Diletta Leotta çiftinden aşk pozu

SEVGİLİLERDEN YENİ FOTOĞRAF İkili, paparazzilerin objektiflerine takılmalarının ardından bu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladıkları bu gönderi ile aşklarını gözler önüne de sermiş oldu