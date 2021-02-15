• 15 Şubat 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
Can Yaman- Diletta Leotta çiftinden aşk pozu
Ünlü oyuncu Can Yaman ile İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta, aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdi. İkilinin aşk pozuna binlerce beğeni geldi.
• 15 Şubat 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
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Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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AŞK BELGELENMİŞTİ
İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar, İtalyan basınına yansımıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık üç hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.
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ÇİÇEKLER CAN'DAN!
Diletta, bu pozu, "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" mesajı ile Instagram hesabından yayınlamıştı. Diletta Leotta'ya çiçekleri Can Yaman'ın yolladığı öne sürülmüştü.
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BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DOLANDIRILDI
Çetenin İtalyan spiker gibi ünlü isimlerin Instagram hesaplarından evlerine yönelik paylaşımlarını inceledikten sonra soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi. Aralarında Inter'li futbolcu Eşref Hakimi, influencer Eleonora Incardona'nın yer aldığı yüzlerce kişi, bu yöntemle soyuldu.
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