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• 15 Şubat 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:

Can Yaman- Diletta Leotta çiftinden aşk pozu

Ünlü oyuncu Can Yaman ile İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta, aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdi. İkilinin aşk pozuna binlerce beğeni geldi.

• 15 Şubat 2021 - 11:12 • Son Güncelleme:
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Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Yaklaşık bir aydır Roma'da bol bol vakit geçiren çift, yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

3SEVGİLİLERDEN YENİ FOTOĞRAF

SEVGİLİLERDEN YENİ FOTOĞRAF

İkili, paparazzilerin objektiflerine takılmalarının ardından bu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladıkları bu gönderi ile aşklarını gözler önüne de sermiş oldu

4AŞK BELGELENMİŞTİ

AŞK BELGELENMİŞTİ

İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar, İtalyan basınına yansımıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık üç hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

5ÇİÇEKLER CANDAN

ÇİÇEKLER CAN'DAN!

Diletta, bu pozu, "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" mesajı ile Instagram hesabından yayınlamıştı. Diletta Leotta'ya çiçekleri Can Yaman'ın yolladığı öne sürülmüştü.

6İHANET Mİ

İHANET Mİ?

Diletta Leotta'nın bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ünlü spikerin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisinin doğum günü kutlamasına ait fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırmaması, "İhanet mi?" sorularını akıllara getirmişti.

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın, akrobat hırsızları adıyla bilinen çete tarafından evi soyuldu.

8BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DOLANDIRILDI

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DOLANDIRILDI

Çetenin İtalyan spiker gibi ünlü isimlerin Instagram hesaplarından evlerine yönelik paylaşımlarını inceledikten sonra soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi. Aralarında Inter'li futbolcu Eşref Hakimi, influencer Eleonora Incardona'nın yer aldığı yüzlerce kişi, bu yöntemle soyuldu.

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Leotta'nın sosyal medyasındaki ev paylaşımlarını inceledikten sonra soygunu yapan çete, güzel spikere büyük şok yaşattı.

10PAYLAŞIMLAR KONUSUNDA UYARI GELDİ

PAYLAŞIMLAR KONUSUNDA UYARI GELDİ

İtalyan güvenlik görevlileri gelen şikayet üzerine çete üyelerini yakalamak için harekete geçti. Çok geçmeden yapılan operasyonla çetenin yakalandığını duyuran ekipler, sosyal medya kullanıcılarını paylaşımlarını dikkatli şekilde yapmaları noktasında uyardı.

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