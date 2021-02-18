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• 18 Şubat 2021 - 17:24 • Son Güncelleme:

Can Yaman'dan 500 bin TL'lik evlilik teklifi! Diletta Leotta hamile mi?

Oyuncu Can Yaman, reklam çekimiği için gittiği İtalya'da ocakta aşk yaşamaya başladığı Diletta Leotta’ya evlilik teklif etti. Bir uçağın kuyruğuna İtalyanca “Benimle evlenir misin? Seni seviyorum. Can” yazılı pankart astıran Yaman, hamile olduğu konuşulan İtalyan spor spikeri sevgilisine yaptığı evlilik teklifi için kesenin ağzını açtı.

• 18 Şubat 2021 - 17:24 • Son Güncelleme:
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Can Yaman’ın 12 Ocak’ta Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkinin reklam olduğu iddia ediliyordu ki, önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Yakışıklı oyuncu (31), kendisinden iki yaş küçük İtalyan spor spikeri Diletta Leotta’nın annesi Ofelia Castorina’nın desteğiyle romantizmi gökyüzüne çıkardı.

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Yaman, bir uçak kiralayıp "Diletta benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum. Can" yazılı pankartı İtalya'nın başkenti Roma semalarında gezdirdi.

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Aynı anda Amalfi kıyılarındaki Torre Normanna Restaurant’ta Diletta Leotta’ya tektaş takan Can Yaman'ın, aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı; 28 bin dolar (196 bin TL).

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Posta'da yer alan habere göre; Mairoi plajındaki eski bir gözetleme kulesi olan tarihi lokantayı kapatan, uçak kiralayan Can Yaman, tüm bu organizasyon için servet harcadı. Toplam 500 bin TL’ye 'Evet' yanıtını aldı.

6DILETTA HAMİLE İDDİASI

'DILETTA HAMİLE' İDDİASI

Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta’nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Sevgililerin, kısa süre içinde Sicilya’da nikah masasına oturacağı söyleniyor.

7SEVGİLİLER GÜNÜ POZU

SEVGİLİLER GÜNÜ POZU

İkili, geçtiğimiz günlerde bu pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladıkları gönderi ile aşklarını gözler önüne sermişti.

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