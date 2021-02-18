• 18 Şubat 2021 - 17:24 • Son Güncelleme:
Can Yaman'dan 500 bin TL'lik evlilik teklifi! Diletta Leotta hamile mi?
Oyuncu Can Yaman, reklam çekimiği için gittiği İtalya'da ocakta aşk yaşamaya başladığı Diletta Leotta’ya evlilik teklif etti. Bir uçağın kuyruğuna İtalyanca “Benimle evlenir misin? Seni seviyorum. Can” yazılı pankart astıran Yaman, hamile olduğu konuşulan İtalyan spor spikeri sevgilisine yaptığı evlilik teklifi için kesenin ağzını açtı.
• 18 Şubat 2021 - 17:24 • Son Güncelleme:
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Can Yaman’ın 12 Ocak’ta Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İlişkinin reklam olduğu iddia ediliyordu ki, önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Yakışıklı oyuncu (31), kendisinden iki yaş küçük İtalyan spor spikeri Diletta Leotta’nın annesi Ofelia Castorina’nın desteğiyle romantizmi gökyüzüne çıkardı.
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Yaman, bir uçak kiralayıp "Diletta benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum. Can" yazılı pankartı İtalya'nın başkenti Roma semalarında gezdirdi.
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