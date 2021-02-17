Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya sürpriz evlilik teklifi!

Öte yandan yaklaşık bir aydır Roma'da bol bol vakit geçiren çift, önceki gün yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladıkları bu gönderi ile aşklarını gözler önüne de sermiş oldu.