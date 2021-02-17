• 17 Şubat 2021 - 08:06 • Son Güncelleme:
Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya sürpriz evlilik teklifi!
Bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan oyuncu Can Yaman, sevgilisine evlilik teklifi etti. Yaman, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can” yazılı İtalyanca pankartı Roma’da saatlerce gökyüzünde dolaştırdı.
• 17 Şubat 2021 - 08:06 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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SÜRPRİZ TEKLİF
Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Diletta’nın Yaman'ın evlilik teklifine ne yanıt verdiği ise merak edildi.
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AŞK BELGELENMİŞTİ
İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar, İtalyan basınına yansımıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık üç hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.
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