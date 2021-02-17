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• 17 Şubat 2021 - 08:06 • Son Güncelleme:

Can Yaman'dan Diletta Leotta'ya sürpriz evlilik teklifi!

Bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan oyuncu Can Yaman, sevgilisine evlilik teklifi etti. Yaman, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can” yazılı İtalyanca pankartı Roma’da saatlerce gökyüzünde dolaştırdı.

• 17 Şubat 2021 - 08:06 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

2SÜRPRİZ TEKLİF

SÜRPRİZ TEKLİF

Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Diletta’nın Yaman'ın evlilik teklifine ne yanıt verdiği ise merak edildi.

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Öte yandan yaklaşık bir aydır Roma'da bol bol vakit geçiren çift, önceki gün yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladıkları bu gönderi ile aşklarını gözler önüne de sermiş oldu.

4AŞK BELGELENMİŞTİ

AŞK BELGELENMİŞTİ

İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar, İtalyan basınına yansımıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık üç hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

5ÇİÇEKLER CANDAN

ÇİÇEKLER CAN'DAN!

Diletta, bu pozu, "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" mesajı ile Instagram hesabından yayınlamıştı. Diletta Leotta'ya çiçekleri Can Yaman'ın yolladığı öne sürülmüştü.

6İHANET Mİ

İHANET Mİ?

Diletta Leotta'nın bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ünlü spikerin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisinin doğum günü kutlamasına ait fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırmaması, "İhanet mi?" sorularını akıllara getirmişti.

7HIRSIZLIK ŞOKU

HIRSIZLIK ŞOKU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta'nın, akrobat hırsızları adıyla bilinen çete tarafından evi soyuldu. Çetenin İtalyan spiker gibi ünlü isimlerin Instagram hesaplarından evlerine yönelik paylaşımlarını inceledikten sonra soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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Aralarında Inter'li futbolcu Eşref Hakimi, influencer Eleonora Incardona'nın yer aldığı yüzlerce kişi, bu yöntemle soyuldu. Leotta'nın sosyal medyasındaki ev paylaşımlarını inceledikten sonra soygunu yapan çete, güzel spikere büyük şok yaşattı.

9PAYLAŞIMLAR KONUSUNDA UYARI GELDİ

PAYLAŞIMLAR KONUSUNDA UYARI GELDİ

İtalyan güvenlik görevlileri gelen şikayet üzerine çete üyelerini yakalamak için harekete geçti. Çok geçmeden yapılan operasyonla çetenin yakalandığını duyuran ekipler, sosyal medya kullanıcılarını paylaşımlarını dikkatli şekilde yapmaları noktasında uyardı.

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