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• 28 Ocak 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:

Cemre Kemer: Göbek önden gidiyor

Sekiz yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Hepsi grubunun eski solistlerinden Cemre Kemer, üç aylık hamile...Hamileliğinde 16. haftaya giren Kemer, gönderisine, "Ben ufak tefeğim diye herhalde bu göbek böyle önden gidiyor ya... Bakıyorum, herkesin daha normal" notunu düştü.

• 28 Ocak 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlendi. Nikahtan kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran 35 yaşındaki Kemer, hamileliğinde 16. haftaya girdi.

2GÖBEK ÖNDEN GİDİYOR

"GÖBEK ÖNDEN GİDİYOR"

Ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Cemre Kemer, gönderisine, "Ben ufak tefeğim diye herhalde bu göbek böyle önden gidiyor ya... Bakıyorum, herkesin daha normal" notunu düştü.

3BEBEK MÜJDESİ

BEBEK MÜJDESİ

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı, hamile olduğunu, "Peki o zaman... Bunu sabah çekmiştim... Önden yine 1 porsiyon ama yandan 1,5..." sözleriyle duyurmuştu.

4KIZI OLACAK

KIZI OLACAK

Kızı olacağını söyleyen Cemre Kemer, “Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar. Zaten bebek yapmaya karar verdiğimizden dolayı uzun süredir evden çıkmıyordum” dedi.

5SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNCE

"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNCE"

Sevgilisi ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Cemre Kemer, nikah sonrası şunları söylemişti: Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı, çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip, kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz. Ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…

6HEPSİ BARIŞTI

HEPSİ BARIŞTI

Hepsi Grubu, Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla yollarına üç kişi devam etme kararı almıştı. Eren, Cemre ve Yasemin; Gülçin ile aralarındaki bağı koparmışlardı. Kısa süre önce Cemre ile Gülçin sosyal medyadan birbirlerini yeniden takip etmeye başladılar.

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