• 28 Ocak 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
Cemre Kemer: Göbek önden gidiyor
Sekiz yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlenen Hepsi grubunun eski solistlerinden Cemre Kemer, üç aylık hamile...Hamileliğinde 16. haftaya giren Kemer, gönderisine, "Ben ufak tefeğim diye herhalde bu göbek böyle önden gidiyor ya... Bakıyorum, herkesin daha normal" notunu düştü.
• 28 Ocak 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 23 Aralık'ta sevgilisi Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlendi. Nikahtan kısa bir süre sonra anne olacağını duyuran 35 yaşındaki Kemer, hamileliğinde 16. haftaya girdi.
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