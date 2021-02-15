• 15 Şubat 2021 - 08:38 • Son Güncelleme:
Danla Bilic ile Poyraz Teoman aşk mı yaşıyor?
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, birkaç gün önce Dubai'ye gitti. Tatilin tadını çıkaran Bilic, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
• 15 Şubat 2021 - 08:38 • Son Güncelleme:
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'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına kimseyi almayan Danla Bilic'in aşk orucunu bozduğu iddia edildi.
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Bilic, Sevgililer Günü'nde birlikte Dubai'ye gittiği Poyraz Teoman ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Sosyal medya fenomeninin, "Suç ortağı" notuyla paylaştığı kare kafaları karıştırdı. İkilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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