Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Danla Bilic ile Poyraz Teoman aşk mı yaşıyor?
• 15 Şubat 2021 - 08:38 • Son Güncelleme:

Danla Bilic ile Poyraz Teoman aşk mı yaşıyor?

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, birkaç gün önce Dubai'ye gitti. Tatilin tadını çıkaran Bilic, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

• 15 Şubat 2021 - 08:38 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına kimseyi almayan Danla Bilic'in aşk orucunu bozduğu iddia edildi.

2

Bilic, Sevgililer Günü'nde birlikte Dubai'ye gittiği Poyraz Teoman ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

3

Sosyal medya fenomeninin, "Suç ortağı" notuyla paylaştığı kare kafaları karıştırdı. İkilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak iki taraftan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

4ÇOK PARA KAZANMIYORUM

"ÇOK PARA KAZANMIYORUM"

Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber ya da Blogger almamaya çalıştım." diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirdi.

5

Bilic, "Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." dedi.

6

Yemek yemeği çok sevdiği söyleyen Bilic, "Mide ameliyatından çıktığım zaman aç değilim ama canım mantı yemek istedi ama iki çatal yiyebiliyorsun. O mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim" ifadelerini kullandı.

7DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

DÖRT KEZ ESTETİK OPERASYON GEÇİRDİ

İki sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulan ünlü YouTuber, dört kez estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.

8

Bilic, "Mide dahil sadece dört kez ameliyat oldum. İnsanlar 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım' diyorum" şeklinde konuştu.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Son dakika | Olay oldu: 'Yazıklar olsun, kepaze!' Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası...

    Son Dakika Haberleri | Manchester United'da maç sonu Mbaye Diagne isyanı! "Şampiyonluk umutlarını soldurdu"

    Son dakika - Galatasaray'da Falcao gerçeği! Kadroya alınmamıştı...

    Son dakika - Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Maç sonunda ortaya çıktı...

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet