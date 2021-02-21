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• 21 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli yeni villa arayışında

Kiracı olduğu evin sahibi Yusuf Araz ile mahkemelik olan eski spiker ve şarkıcı Defne Samyeli, yeni bir ev arayışına çıktı. Samyeli, gözüne kirası 30 ve 40 bin TL olan iki ayrı villayı kestirdi.

• 21 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
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İş insanı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ne açtığı tahliye ve alacak davasını kazanmıştı. Samyeli, 234 bin 671 TL’lik ödemeyi yaptı ve evden tahliyesini erteletmişti.

2TAŞINMAYA KARAR VERDİ

TAŞINMAYA KARAR VERDİ

Takvim gazetesinin haberine göre; yaşananlardan sonra evinden soğuyan Defne Samyeli, yeni ev arayışına girdi.

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Emlakçılarla birkaç villa gezen Samyeli, gözüne aylık kirası 40 bin TL olan Ulus'ta Boğaz manzaralı beş odalı havuzlu bir villa ile aylık kirası 30 bin TL olan birçok ünlü ismin tercih ettiği kütük evlerden birini kestirdi.

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Öte yandan Defne Samyeli'nin basına yansıyan dava haberinden sonra; ev sahiplerinin de kendisini kiracı olarak seçmekte tedirgin olabileceği tahmin ediliyor.

5NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve avukatı ile icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

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Araz'ın davayı kazanmasının ardından Defne Samyeli, üç aylık kira tutarı olan 45 bin TL’nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yapmış ve evden tahliyesini erteletmişti.

7MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA KARAR ÇIKTI

MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Araz'ın bunu kendisini küçük düşürmek için yaptığını öne süren Defne Samyeli de harekete geçmişti. Eski spiker, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

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Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı.

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Mahkeme Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Yusuf Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar vermişti.

10KARDEŞİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

KARDEŞİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla ev sahibi Yusuf Araz arasında geçen konuşmayı anlamıştı. Araz ise Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulunmuştu.

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