• 30 Ocak 2021 - 17:26 • Son Güncelleme:
Defne Samyeli-Yusuf Araz davasında yeni gelişme!
İki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla Kemerburgaz’da oturduğu evden tahliyesine karar verilen Defne Samyeli ile ev sahibi olan iş insanı Yusuf Araz arasında süren davada flaş bir gelişme yaşandı.
• 30 Ocak 2021 - 17:26 • Son Güncelleme:
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İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda evinde kiracı olarak oturan Defne Samyeli’nin Mart 2019'dan bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek İcra Müdürlüğü’ne başvurmuştu.
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