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• 30 Ocak 2021 - 17:26 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli-Yusuf Araz davasında yeni gelişme!

İki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla Kemerburgaz’da oturduğu evden tahliyesine karar verilen Defne Samyeli ile ev sahibi olan iş insanı Yusuf Araz arasında süren davada flaş bir gelişme yaşandı.

• 30 Ocak 2021 - 17:26 • Son Güncelleme:
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İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda evinde kiracı olarak oturan Defne Samyeli’nin Mart 2019'dan bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek İcra Müdürlüğü’ne başvurmuştu.

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Araz’ın talebi üzerine avukatı ve haciz memurları, geçtiğimiz pazartesi günü eve giderek haciz işlemleri başlatmış, Samyeli’nin eşyalarının bir kısmına haciz konulmuştu.

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İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılan Samyeli’nin avukatları ise “Kira bedeli ve kira artışı, Borçlar Kanunu’na uygun hesaplanmamıştır. Yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz” demişti.

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Yusuf Araz’ın açtığı tahliye davasını kabul eden mahkeme, Defne Samyeli’nin oturduğu evden tahliyesine karar vermişti. Ayrıca Araz’ın kira bedeli olarak başlattığı 123 bin 318 lira 79 kuruş icra takibinin devamına karar verilmişti.

5234 BİN 671 TL ÖDEDİ

234 BİN 671 TL ÖDEDİ!

TV100'ün haberine göre; üst mahkemeye itiraz hakkını kullanan Defne Samyeli, üç aylık kira tutarı olan 45 bin TL'nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL ödemeyi yaptı. Mahkemeden gelecek kararı bekleyen oyuncu, bu süreçte kiracı olarak oturduğu evden taşınmayacak.

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Defne Samyeli'nin avukatı, konuyla ilgili, "İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak üst mahkemeye itiraz hakkımız kullanılmıştır. Söz konusu kararı uygulayacak İcra Müdürlüğü'nden de dosyasın üst mahkemeye gidiş süresinden itibaren 90 gün mehil kararı alınmıştır" dedi.

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48 yaşındaki sunucunun avukatı, "Mehil kararı gereği işlemler durdurulduğundan İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karar nedeniyle şu aşamada herhangi bir şekilde tahliye ve/veya haciz uygulanması gibi bir durum söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

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