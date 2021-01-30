Defne Samyeli-Yusuf Araz davasında yeni gelişme!

234 BİN 671 TL ÖDEDİ! TV100'ün haberine göre; üst mahkemeye itiraz hakkını kullanan Defne Samyeli, üç aylık kira tutarı olan 45 bin TL'nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL ödemeyi yaptı. Mahkemeden gelecek kararı bekleyen oyuncu, bu süreçte kiracı olarak oturduğu evden taşınmayacak.