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• 25 Ocak 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli'nin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, konuk olduğu bir radyo programında hakkında çıkan estetik iddialarına "Estetiğim yok" diye yanıt vermişti. Samyeli'nin açıklamaları sonrası ortaya çıkan fotoğraflar herkesi şaşırttı.

• 25 Ocak 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
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Estetik soruları üzerine açıklama yapan 47 yaşındaki Defne Samyeli, "Bende estetik yok vallahi. Hepsi küçük dokunuş... İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söylerdim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim" diyerek estetik yaptırmadığını açıklamıştı.

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Ünlü sunucu-şarkıcı Defne Samyeli’nin tam 28 yıl öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Güzel ismin gençlik fotoğrafını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Sosyal medyada ortaya çıkan Defne Samyeli'nin 1993 yılında üniversiteye giderken çekilen fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. Güzel ismin elmacık kemiklerinde ve burnundaki değişiklik gözlerden kaçmıyor.

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Defne Samyeli "Güzellik takıntım yok. Cildimi korumaya çalışıyorum. Rutin şeyleri uyguluyorum. Bana göre ekstra bir şey yapmıyorum ama insanlara göre çok şey yapıyorum. Bazı şeyler alışkanlık oldu…" diyerek güzellik sırrını açıklamıştı.

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Samyeli "Ben 48 yaşımdayım 20 yaşımdan beri ne aktivitemde değişiklik var ne de başka bir şey yapıp da 'yoruldum' diyemiyorum. 60 -70 -80 yaşım için hayallerim var. Gazeteler yazmasa ben yaşımın farkında değilim." sözleriyle kendini genç hissettiğine vurgu yapmıştı.

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Defne Samyeli, ilişkiler hakkında da çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.

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Okan Bayülgen'in Nokta adlı programına konuk olan Samyeli, şunları söyledi: Sevdiğin birisiyle aynı yatakta isterse horlasın, sarılıp uyumak da çok güzeldir ama filmlerde falan öyle mükemmel yansıtılıyor ki her şey... Hayır, gerçek hayat böyle değil. Anlaşmazlıklar da olmalı ilişkide.

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"İlişkilerin içinde güzellikler olduğu gibi çirkinlikler de var" diyen Defne Samyeli, şu ifadeleri kullandı: Ben seni en çirkin halinle görüp, öyle sevebilmeliyim. Kavga edebilmeli, geçim problemleri yaşayıp, altından birlikte kalkabilmeliyiz. Günün sonunda 'İyi ki var' dediğin kişi, ömrünü beraber geçirebileceğin kişidir. Doğru parçalar birbirini bulup, doğru yerlerden bağlandığı zaman tadından yenmez bir şey olabiliyor ilişki. Olmadığı zaman da gereği yok.

9TEK EŞLİLİĞE İNANIYORUM

"TEK EŞLİLİĞE İNANIYORUM"

İki çocuk annesi olan 48 yaşındaki Samyeli, tek eşliliğe inanan biri olduğunu da sözlerine ekledi.

10ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ

"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"

Cem Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin ile ilgili konuşan Defne Samyeli, şunları söylemişti: İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında.

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