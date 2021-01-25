• 25 Ocak 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
Defne Samyeli'nin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı
Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, konuk olduğu bir radyo programında hakkında çıkan estetik iddialarına "Estetiğim yok" diye yanıt vermişti. Samyeli'nin açıklamaları sonrası ortaya çıkan fotoğraflar herkesi şaşırttı.
• 25 Ocak 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
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Estetik soruları üzerine açıklama yapan 47 yaşındaki Defne Samyeli, "Bende estetik yok vallahi. Hepsi küçük dokunuş... İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söylerdim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim" diyerek estetik yaptırmadığını açıklamıştı.
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"İlişkilerin içinde güzellikler olduğu gibi çirkinlikler de var" diyen Defne Samyeli, şu ifadeleri kullandı: Ben seni en çirkin halinle görüp, öyle sevebilmeliyim. Kavga edebilmeli, geçim problemleri yaşayıp, altından birlikte kalkabilmeliyiz. Günün sonunda 'İyi ki var' dediğin kişi, ömrünü beraber geçirebileceğin kişidir. Doğru parçalar birbirini bulup, doğru yerlerden bağlandığı zaman tadından yenmez bir şey olabiliyor ilişki. Olmadığı zaman da gereği yok.
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