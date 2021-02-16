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• 16 Şubat 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli'ye mahkemeden güzel haber!

Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve avukatı ile icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. Araz'ın bunu kendisini küçük düşürmek için yaptığını öne süren Defne Samyeli de harekete geçmişti. Samyeli'nin iş insanına açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı.

• 16 Şubat 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:
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İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda bulunan evinde sekiz yıldır kiracı olarak kalan Defne Samyeli'nin son bir yıldır kirasını ödemediğini öne sürmüştü.

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Samyeli de İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı.

3KARAR ÇIKTI

KARAR ÇIKTI

Aralarında suların durulmadığı Defne Samyeli ve ev sahibi Yusuf Araz arasındaki 50 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı.

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Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, mahkeme Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Yusuf Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar verdi.

5KARDEŞİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

KARDEŞİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, ablasıyla ev sahibi Yusuf Araz arasında geçen konuşmayı anlamıştı. Araz ise Sühan Bey'in yalancı şahitlik yaptığını belirtip suç duyurusunda bulunmuştu.

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Ablasıyla Yusuf Araz arasında evdeki teknik sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olduğunu belirten Sühan Samyeli, “Evin alt katındaki nem yüzünden ablam bizim yanımızda ev sahibini aradı. Yusuf Araz yüksek ses tonuyla, ‘Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız. Sizi basına mı vereyim, sizi rezil mi edeyim’ dedi" diye anlatmıştı.

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Samyeli sözlerini, "Ablam ‘Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?’ deyince, Yusuf Bey ‘Ediyorsam ediyorumdur’ diye konuştu. Ablamla ev sahibi arasında kira bedeliyle ilgili de birtakım anlaşmazlıklar vardı. Kira dolardı, sonra Türk lirasına döndü" diyerek bitirmişti.

8İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK

'İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK'

İş insanı Yusuf Araz, iki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ne açtığı tahliye ve alacak davasını kazanmıştı.

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Defne Samyeli, 3 aylık kira tutarı olan 45 bin TL’nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL ödemeyi yaptı. Mahkemeden gelecek kararı bekleyen ünlü oyuncunun, bu süreçte evden taşınmayacağı öğrenildi.

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Samyeli’nin avukatı ise “İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla ilgili olarak üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanıldık. İcra Müdürlüğü’nden de dosyasın üst mahkemeye gidiş süresinden itibaren 90 gün mehil kararı alınmıştır. Bu karar gereği işlemler durdurulduğundan İstanbul 17. İcra Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar nedeniyle şu aşamada herhangi bir şekilde tahliye ve haciz uygulanması söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

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