• 16 Şubat 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:
Defne Samyeli'ye mahkemeden güzel haber!
Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve avukatı ile icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. Araz'ın bunu kendisini küçük düşürmek için yaptığını öne süren Defne Samyeli de harekete geçmişti. Samyeli'nin iş insanına açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı.
• 16 Şubat 2021 - 14:29 • Son Güncelleme:
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İş insanı Yusuf Araz, Kemerburgaz'daki Pasifik Villaları'nda bulunan evinde sekiz yıldır kiracı olarak kalan Defne Samyeli'nin son bir yıldır kirasını ödemediğini öne sürmüştü.
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Samyeli de İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Araz hakkında 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Dilekçede, Yusuf Araz'ın yaptığı açıklamanın doğruluk payı olmamakla birlikte bu hareketin Samyeli'yi zor durumda bırakmak ve kamuoyu önünde adını karalamak için kasten yapılmış olduğu açıktır ifadesi kullanılmıştı.
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KARAR ÇIKTI
Aralarında suların durulmadığı Defne Samyeli ve ev sahibi Yusuf Araz arasındaki 50 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı.
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Ablasıyla Yusuf Araz arasında evdeki teknik sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olduğunu belirten Sühan Samyeli, “Evin alt katındaki nem yüzünden ablam bizim yanımızda ev sahibini aradı. Yusuf Araz yüksek ses tonuyla, ‘Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız. Sizi basına mı vereyim, sizi rezil mi edeyim’ dedi" diye anlatmıştı.
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