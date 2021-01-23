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MESUT YILMAZ
• 23 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir: Oğuzhan ile iki aydır beraberiz

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir, önceki akşam Anadolu Yakısı'nda gerçekleştirilen dizi seti çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu, yeni ilişkisi hakkında ortaya atılan 'ihanet' iddiasına ilk kez yanıt verdi.

MESUT YILMAZ
• 23 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' seti çıkışında yorgun olmasına rağmen gazetecileri kırmayarak soruları yanıtladı.

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28 yaşındaki güzel, Oğuzhan Koç ile uzun süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberlere, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan'la iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil" dedi.

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Sevgilisine övgüler yağdırmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir, "Oğuzhan’ın sesini çok seviyordum zaten bütün şarkıları çok güzel. Benim için en son çıkan şarkısı en sevdiğim olabilir" ifadelerini kullandı.

4YENİ YILIN AŞK BOMBASI

"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"

Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan ikili, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.

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35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet’le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yapmıştı.

6İHANET İDDİASI

'İHANET' İDDİASI!

2021’in sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürülmüştü. Özdemir, 26 Nisan 2017 tarihinde Koç’un Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak’la birlikte sunduğu '3 Adam' programına konuk olmuştu. 2017’de iki yıldır Yağmur Tanrısevsin’le birlikte olan Koç ve Özdemir’in samimiyeti dikkat çekmişti.

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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’u 4 Eylül 2019 tarihinde Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde verdiği ilk konserde de yalnız bırakmamıştı. Aynı konserde Koç’un dört yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de vardı.

8İKİ YAKIN ARKADAŞLARDI

İKİ YAKIN ARKADAŞLARDI!

Yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin’in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozulmuştu. Tanrısevsin, ikilinin eğlence mekanında görüntülenmesinin ardından Özdemir’i sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Tanrısevsin’in ardından Özdemir de arkadaşını silmişti.

9CANLI YAYINDA KALP GÖNDERDİ

CANLI YAYINDA KALP GÖNDERDİ

Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden ünlü çiftten Özdemir, geçtiğimiz hafta sevgilisinin canlı yayınına katılarak sürpriz yapmıştı.

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Sevgilisi Demet Özdemir'in kalp emojisini gören Oğuzhan Koç, ufak bir şaşkınlık yaşadıktan sonra "Demet Özdemir yazdı" demiş ve aşkına el sallamayı ihmal etmemişti.

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HABER: MESUT YILMAZ / MİLLİYET

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