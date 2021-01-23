MESUT YILMAZ
• 23 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir: Oğuzhan ile iki aydır beraberiz
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir, önceki akşam Anadolu Yakısı'nda gerçekleştirilen dizi seti çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu, yeni ilişkisi hakkında ortaya atılan 'ihanet' iddiasına ilk kez yanıt verdi.
MESUT YILMAZ
• 23 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' seti çıkışında yorgun olmasına rağmen gazetecileri kırmayarak soruları yanıtladı.
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"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"
Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan ikili, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.
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'İHANET' İDDİASI!
2021’in sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürülmüştü. Özdemir, 26 Nisan 2017 tarihinde Koç’un Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak’la birlikte sunduğu '3 Adam' programına konuk olmuştu. 2017’de iki yıldır Yağmur Tanrısevsin’le birlikte olan Koç ve Özdemir’in samimiyeti dikkat çekmişti.
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