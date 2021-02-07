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• 07 Şubat 2021 - 16:36 • Son Güncelleme:

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden aşk pozu

Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları ortaya çıkan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. İlişkileri tam gaz devam eden çiftten Özdemir, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından kalp emojisi ile paylaştı.

• 07 Şubat 2021 - 16:36 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Oğuzhan Koç, ocak ayında "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

2AŞK POZU

AŞK POZU

Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşıdı. Özdemir, son olarak sevgilisi ile bu karesini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 28 yaşındaki oyuncunun kalp emojisi ile birlikte yayınladığı gönderisi kısa sürede 195 binden fazla beğeni aldı.

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Geçtiğimiz haftalarda da birlikte fotoğraflarını paylaşan ikiliden Özdemir, sevgilisinin canlı yayınına katılarak sürpriz yapmıştı.

4SEVGİLİSİNİN CANLI YAYININA KATILMIŞTI

SEVGİLİSİNİN CANLI YAYININA KATILMIŞTI

Sevgilisi Demet Özdemir'in kalp emojisini gören sevgilisi Oğuzhan Koç, ufak bir şaşkınlık yaşadıktan sonra "Demet Özdemir yazdı" dedi ve aşkına el sallamayı ihmal etmemişti.

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Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.

6AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet’le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yapmıştı.

7BULUŞMA ÇÖZÜMÜ

BULUŞMA ÇÖZÜMÜ

Öte yandan Arnavutköy’de yer alan ve Ozan Doğulu’nun sahibi olduğu stüdyoyu uzun süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyuldu. 35 yaşındaki şarkıcı, stüdyo dışındaki zamanını 28 yaşındaki sevgilisi Demet Özdemir’e ayırıyor. Yeni aşıkların görüntülenmemek için evde buluştukları öğrenildi.

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