Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden aşk pozu

AÇIKLAMA YAPMIŞTI 35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet’le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yapmıştı.