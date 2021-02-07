• 07 Şubat 2021 - 16:36 • Son Güncelleme:
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden aşk pozu
Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları ortaya çıkan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. İlişkileri tam gaz devam eden çiftten Özdemir, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından kalp emojisi ile paylaştı.
• 07 Şubat 2021 - 16:36 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Oğuzhan Koç, ocak ayında "Güzel bir sürecin arifesindeyiz" diyerek, oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
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Yeni yılı Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.
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