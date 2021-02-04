Deniz Akkaya: İstediğim pozu veririm, kime ne!

Coşkun Sabah’ın “Yaşa çok takıldılar, ben genç gösterdiğim için yanımda genç bir kadın olmasını isterim” demesinin hatırlatılması üzerine ise model, “Buna hakkı var ama bu hak kadınlara verilmiyor işte. Kadınlar böyle bir şey yaptığı zaman farklı algılanıyor" diye konuştu.