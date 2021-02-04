MESUT YILMAZ
• 04 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Deniz Akkaya: İstediğim pozu veririm, kime ne!
Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflardan, girdiği polemiklere kadar adından sıkça söz ettiren Deniz Akkaya, önceki gün Etiler’deydi. Giyim tarzı ve yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çeken model, kendisine yönelik eleştiriler hakkında konuştu.
MESUT YILMAZ
• 04 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Etiler'de objektiflere yansıyan Deniz Akkaya, giyim tarzı ve yeni imajıyla dikkat çekti. Akkaya, kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Şu an saçlarım sizin saçınızdan daha kısa. Yakın zamanda bedelli olarak askere gideceğim de” diyerek, gülümsetti.
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