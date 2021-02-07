Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş açıklaması

Ünlü dansçı, bunun nedenini de “Bülent Bey istedi” dendi. Az dakikası kalmış, o şarkı söyleyecekmiş. Ben de bağırdım çağırdım. Ama mekânı polise şikâyet ettiğim doğru değil. Zaten bu başıma ilk defa gelmiyor. Nedense solistler daha çok şarkı okuyabilmek için benim sahnemi yemek istiyor. Bülent Bey’le sonra hiç karşılaşmamıştık. Bana biraz haber olmak için yapılmış gibi geliyor, bilmiyorum" diye anlattı.