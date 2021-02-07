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• 07 Şubat 2021 - 10:40 • Son Güncelleme:

Didem Kınalı'dan Bülent Serttaş açıklaması

Şarkıcı Bülent Serttaş'ın, geçtiğimiz hafta konuk olduğu 'İbo Show' programında, dans eden oryantal Didem Kınalı'ya bakmamak için verdiği büyük çabanın gerçek nedenini Kınalı, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye anlattı.

• 07 Şubat 2021 - 10:40 • Son Güncelleme:
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Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'a programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş, o görüntüler sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

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Bazıları bu anları Serttaş'ın eşi Selvi Hanım'a gösterdiği sadakat duygusuyla özetlemeye çalıştı, bazıları da "Eşinden korktuğu için böyle davrandı" gibi yorumlar yaptı.

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Konu hakkında Serttaş cephesi sessizliğini korurken, oryantal Didem bu duruma içerlediğini; "Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!" sözleriyle dile getirmişti.

4DİDEM YAŞANANLARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

DİDEM YAŞANANLARIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Yaşananların ardından Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj veren Didem Kınalı, İbo Show'da yaşananın perde arkasını anlattı.

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"Yıllar sonra ‘İbo Show’a çıktın, dans ettin. Bülent Serttaş’ın sen dans ederken başını başka tarafa çevirmesi olay oldu. Ne hissettin o an?" sorusuna yanıt veren Didem; "Gerçekten hiç fark etmedim. Sosyal medyada gündem olunca yeniden izledim ve gördüm" dedi.

6FARK ETSEYDİN TEPKİN NE OLURDU

'FARK ETSEYDİN TEPKİN NE OLURDU?'

Kınalı, "O an fark etseydin tepkin nasıl olurdu?" sorusuna da "Dururdum, “Hayırdır, ne yaptım sana” derdim. Sonra düşündüm ve aklıma bir sene önceki olay geldi. Bir düğünde sahneye çıkacaktım. “25 dakikalık şovun süresi çok fazla, 15 dakika yapalım” dediler, “Tamam” dedim. Ama sekizinci dakikada müzik durdu" cevabını verdi.

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Ünlü dansçı, bunun nedenini de “Bülent Bey istedi” dendi. Az dakikası kalmış, o şarkı söyleyecekmiş. Ben de bağırdım çağırdım. Ama mekânı polise şikâyet ettiğim doğru değil. Zaten bu başıma ilk defa gelmiyor. Nedense solistler daha çok şarkı okuyabilmek için benim sahnemi yemek istiyor. Bülent Bey’le sonra hiç karşılaşmamıştık. Bana biraz haber olmak için yapılmış gibi geliyor, bilmiyorum" diye anlattı.

8UTANILACAK BİR İŞ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUN

'UTANILACAK BİR İŞ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUN?'

"Bakılmayacak ya da utanılacak bir iş yaptığını düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlayan dansçı, "Asla! Ben mesleğimi çok seviyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde dans ediyorum. İspanya’da hayranlarım kuyruk oldu. Şili’de bir eczaneye gittim, fotoğraf çektirmekten alışveriş yapamadım. Dünyada bu kadar değer görüp kendi ülkemde göremediğim için çok üzülüyorum. Mesleğime belaltı vurulmasından da çok bıktım" diye konuştu.

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Gence'nin "Nasıl bir belaltı vurma?" sorusunu da "Alnıma yapışan bir leke var, “O bir dansöz”. Böyle olması beni çok üzüyor" şeklinde yanıtladı. Bu sebeple başına gelen bir olayı da anlatan Didem, "Mesela 17 yaşımda ailemden ayrı Anadolu Yakası’nda bir ev tuttum. Sırf dansöz olduğum için ev sahibi benden habersiz eşyalarımı sokağa attı" dedi.

10HADİSEDEN TEPKİ

HADİSE'DEN TEPKİ

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımların yanı sıra tepkilerin de odağında yer alan şarkıcı Bülent Serttaş'a, bir gönderme de meslektaşı Hadise'den geldi.

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Instagram'da Didem Kınalı'nın dansını yayınlayan Hadise, gönderisine, “Dans alkışlanır, dans sanattır” notunu düştü. Hadise'nin destek paylaşımını oryantal Didem de paylaştı.

12BÜLENT SERTTAŞTAN FLAŞ HAMLE

BÜLENT SERTTAŞ'TAN FLAŞ HAMLE

Herkesin bir açıklama yapmasını beklediği şarkıcı Bülent Serttaş, Instagram hesabından kendisine destek veren sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını paylaşmıştı.

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Serttaş'ın özellikle "Kişiliği, karakteri, edebi, ahlakı, sesi, ve duruşu muhteşem" gibi övgü dolu yorumları yayınlaması dikkat çekmişti.

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