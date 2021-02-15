UMUT ÜNVER
• 15 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Didem Soydan ve Burak Deniz'in panik anları!
Didem Soydan'ın, 'Maraşlı' dizisinde oynayan sevgilisi Burak Deniz'in rol arkadaşı Alina Boz ile samimi pozlarını kıskanarak, kavga çıkardığı iddia edilmişi. Kavga ettikleri iddia edilen Didem Soydan ile Burak Deniz, Kuruçeşme’deydi.
UMUT ÜNVER
• 15 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Karşılarında gazetecileri görünce kısa süre panikleyen Didem Soydan ve Burak Deniz, hızlı adımlarla yürüdü. Tartıştıkları haberlerine oyuncu, “Teşekkürler” diyerek, cevap vermedi.
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Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle magazin gündemine gelen ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu iddiaya nokta koydu.
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