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UMUT ÜNVER
• 15 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Didem Soydan ve Burak Deniz'in panik anları!

Didem Soydan'ın, 'Maraşlı' dizisinde oynayan sevgilisi Burak Deniz'in rol arkadaşı Alina Boz ile samimi pozlarını kıskanarak, kavga çıkardığı iddia edilmişi. Kavga ettikleri iddia edilen Didem Soydan ile Burak Deniz, Kuruçeşme’deydi.

UMUT ÜNVER
• 15 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Karşılarında gazetecileri görünce kısa süre panikleyen Didem Soydan ve Burak Deniz, hızlı adımlarla yürüdü. Tartıştıkları haberlerine oyuncu, “Teşekkürler” diyerek, cevap vermedi.

2SÜRPRİZ BİRLİKTELİK

SÜRPRİZ BİRLİKTELİK

Model Didem Soydan (36) ile kendisinden yedi yaş küçük oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz ağustosta aşk yaşamaya başlamış, sürpriz birliktelik ikilinin hayranlarını şaşırtmıştı.

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Burak Deniz'in, dizideki partneri Alina Boz ile samimi pozları nedeniyle sevgililerin arasında kıskançlık krizi çıktığı iddia edildi.

4KAPIDAN KOVDU İDDİASI

'KAPIDAN KOVDU' İDDİASI!

Dahası Didem Soydan’ın, Nişantaşı'ndaki evine gelen Burak Deniz'i kapıdan kovduğu, sesten rahatsız olana komşuların da polis çağırdığı ileri sürüldü.

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Kısa sürede hakkında çıkan haberlerle magazin gündemine gelen ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söz konusu iddiaya nokta koydu.

6İŞİ MODELLİK OLAN BİRİ ÇEKİMİ KISKANIR MI

"İŞİ MODELLİK OLAN BİRİ ÇEKİMİ KISKANIR MI?"

Didem Soydan, "Mesleği 17 yıldır modellik olan biri çekim mi kıskanır?" diyerek, kavga ve ayrılık dedikodularını yalanladı.

7BURAK İLE BİRLİKTEYİZ

"BURAK İLE BİRLİKTEYİZ"

Ekim 2020'de Nişantaşı'nda köpeğiyle objektiflere takılan Didem Soydan'a, Burak Deniz ile ilişkisi olup olmadığı sorulmuştu. İlk başta bu soruya yanıt vermek istemeyen Soydan, daha sonra dayanamayıp, "Burak ile birlikteyiz" demişti.

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HABER: UMUT ÜNVER

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