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• 27 Ocak 2021 - 13:42 • Son Güncelleme:

Elizabeth Hurley'den eleştirilere cevap: Annem çekti!

İngiliz oyuncu ve tasarımcı Elizabeth Hurley, 18 yaşındaki oğlu Damien'e verdiği iddia edilen üstsüz pozlarıyla gündeme geldi. Daha önce de benzer paylaşımları nedeniyle tepki çeken 55 yaşındaki Elizabeth Hurley'den açıklama geldi.

• 27 Ocak 2021 - 13:42 • Son Güncelleme:
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Elizabeth Hurley, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecini Steve Bing ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Damien'le birlikte İngiltere'deki evinde geçiriyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan 55 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

3NASIL DAYANABİLİRİM

"NASIL DAYANABİLİRİM?"

Kar yağışı sonrası evinin bahçesinde bir hırka ve bikini altıyla pozlar veren Hurley, o fotoğrafları, "Nasıl dayanabilirim?" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

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Elizabeth Hurley'in paylaşımı 250 binden fazla beğeni aldı ama aynı zamanda bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Nitekim bu pozu, 18 yaşındaki oğlu Damian'a çektirdiği iddia edildi.

5O FOTOĞRAFLARI OĞLUM ÇEKMEDİ

"O FOTOĞRAFLARI OĞLUM ÇEKMEDİ"

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan 55 yaşındaki yıldız, o pozlarının oğlu Damian tarafından değil, 80 yaşındaki annesi Angela Mary Hurley tarafından çekildiğini açıkladı.

6BUNDA TARTIŞILACAK BİR DURUM YOK

"BUNDA TARTIŞILACAK BİR DURUM YOK"

Dünyaca ünlü oyuncu, daha önce Instagram'da paylaştığı fotoğraflarının bazılarını eski eşi Steve Bing ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Damien'e çektirdiğini söylemiş ve bu yüzden eleştiri almıştı.

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Hurley, bikini ve mayolu pozlarını eleştirenlere, "Ben bikini ve mayo tasarlıyorum. Kendi tasarımlarımı da kendim tanıtıyorum. Bunda tartışılacak bir durum yok" cevabını vermişti.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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