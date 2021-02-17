Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun

"PROGRAMDA OLAN HER ŞEY GERÇEK" Atv'deki programıyla ilgili konuşan Esra Erol, "Orada olan her şey gerçek. Toplumda bunlar oluyor. Biz sadece bu olanları göremiyoruz. Bizim programımıza gelen herkes evrakları ile geliyor. Ben programda kendimi arabulucu olarak görüyorum. 'Bu kadar da olmaz' denilen olaylara biz de tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.