• 17 Şubat 2021 - 09:25 • Son Güncelleme:
Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun
Ünlü sunucu Esra Erol, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Evlilik programlarıyla adını duyuran Esra Erol, sosyal medyanın yuva yıktığını söyleyerek, gençlere evlilikten uzak durma tavsiyesi verdi.
• 17 Şubat 2021 - 09:25 • Son Güncelleme:
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Haber Global'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına katılan Esra Erol, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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"SOSYAL MEDYA YUVA YIKIYOR"
Erol, sosyal medyanın çok sayıda yuvanın yıkılmasına neden olduğunu söyledi. Ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti; "Sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor. Bu nedenlerle sosyal medyada ihanet olayları arttı" dedi.
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GENÇLERE EVLİLİK UYARISI!
Evlilik konusunda uyarı yapan Esra Erol, "Gençler evliliğe uzak dursun. Tabii ki bu işin yaşı yok ama kendinizi tanıdığınızbildiğiniz, ne istediğinizin farkında olduğunuz dönemde aile kurumuna adım atıyor olmanız, sizin evlilik hayatınızı da şekillendirecek. Kendinizi tanıyın, ne hissediyorsunuz bilin. Bu çok büyük bir sorumluluk" dedi.
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"PROGRAMDA OLAN HER ŞEY GERÇEK"
Atv'deki programıyla ilgili konuşan Esra Erol, "Orada olan her şey gerçek. Toplumda bunlar oluyor. Biz sadece bu olanları göremiyoruz. Bizim programımıza gelen herkes evrakları ile geliyor. Ben programda kendimi arabulucu olarak görüyorum. 'Bu kadar da olmaz' denilen olaylara biz de tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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