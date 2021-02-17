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• 17 Şubat 2021 - 09:25 • Son Güncelleme:

Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun

Ünlü sunucu Esra Erol, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Evlilik programlarıyla adını duyuran Esra Erol, sosyal medyanın yuva yıktığını söyleyerek, gençlere evlilikten uzak durma tavsiyesi verdi.

• 17 Şubat 2021 - 09:25 • Son Güncelleme:
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Haber Global'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına katılan Esra Erol, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2SOSYAL MEDYA YUVA YIKIYOR

"SOSYAL MEDYA YUVA YIKIYOR"

Erol, sosyal medyanın çok sayıda yuvanın yıkılmasına neden olduğunu söyledi. Ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti; "Sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor. Bu nedenlerle sosyal medyada ihanet olayları arttı" dedi.

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"İki körlüğümüz var" diyen Erol sözlerine şöyle devam etti; "Aile içindeki meseleleri göremiyoruz. Sosyal medyadaki olayları görüyoruz. Evin içinde bir gerçek aile oluşursa her şey daha iyi olur."

4GENÇLERE EVLİLİK UYARISI

GENÇLERE EVLİLİK UYARISI!

Evlilik konusunda uyarı yapan Esra Erol, "Gençler evliliğe uzak dursun. Tabii ki bu işin yaşı yok ama kendinizi tanıdığınızbildiğiniz, ne istediğinizin farkında olduğunuz dönemde aile kurumuna adım atıyor olmanız, sizin evlilik hayatınızı da şekillendirecek. Kendinizi tanıyın, ne hissediyorsunuz bilin. Bu çok büyük bir sorumluluk" dedi.

5PROGRAMDA OLAN HER ŞEY GERÇEK

"PROGRAMDA OLAN HER ŞEY GERÇEK"

Atv'deki programıyla ilgili konuşan Esra Erol, "Orada olan her şey gerçek. Toplumda bunlar oluyor. Biz sadece bu olanları göremiyoruz. Bizim programımıza gelen herkes evrakları ile geliyor. Ben programda kendimi arabulucu olarak görüyorum. 'Bu kadar da olmaz' denilen olaylara biz de tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

6İKİ ÇOCUĞU VAR

İKİ ÇOCUĞU VAR

Sunucu Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi. Erol'un bu evlilikten İdris Ali ve Ömer adında iki çocuğu oldu.

7HAYATI ZORLAMAMAYI ÖĞRENDİM

"HAYATI ZORLAMAMAYI ÖĞRENDİM"

Esra Erol, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın YouTube’da yayınlanan ‘Magazin Noteri’ programına konuk olmuştu. Dokuz yaşındaki oğlu İdris Ali’nin ardından ikinci hamileliğinde bebeğini düşürmesini dönüm noktası olduğunu belirten sunucu, “Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim” demişti.

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