• 24 Ocak 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:
Feyza Aktan'dan açıklama: Tek derdim oğlumun velayeti
Feyza Aktan ile eski eşi Özcan Deniz arasında sular durulmuyor. Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.
• 24 Ocak 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:
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Feyza Aktan'ın, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Özcan Deniz'in, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada; "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim.
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Ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşaa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Ben ancak bir insan ve baba olarak kendimin ve çocuğumun zarar görme ihtimalinin doğması halinde, gerekli önlemleri almak için, yasal yollara başvurup haklarımı resmi mercilerde aramayı doğru buluyorum. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim" dedi.
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"EVLADIMIN BENDEN ALINMAMASI İÇİN HUKUK MÜCADELESİ İÇİNDEYİM"
Bunun ardından Aktan, sosyal medya hesabından oğlunun velayetinin kendisinden alınmaması için hukuk mücadelesi verdiğini; “Karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bu nedenle her anne gibi evladımın benden alınmaması için bir hukuk mücadelesinin içindeyim. Kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu günden sonra da asla olamaz.
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