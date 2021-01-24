Feyza Aktan'dan açıklama: Tek derdim oğlumun velayeti

"EVLADIMIN BENDEN ALINMAMASI İÇİN HUKUK MÜCADELESİ İÇİNDEYİM" Bunun ardından Aktan, sosyal medya hesabından oğlunun velayetinin kendisinden alınmaması için hukuk mücadelesi verdiğini; “Karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bu nedenle her anne gibi evladımın benden alınmaması için bir hukuk mücadelesinin içindeyim. Kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu günden sonra da asla olamaz.