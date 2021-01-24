Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Feyza Aktan'dan açıklama: Tek derdim oğlumun velayeti
• 24 Ocak 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:

Feyza Aktan'dan açıklama: Tek derdim oğlumun velayeti

Feyza Aktan ile eski eşi Özcan Deniz arasında sular durulmuyor. Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

• 24 Ocak 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Feyza Aktan'ın, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2KORUMA KARARI ALDIRDI

KORUMA KARARI ALDIRDI

Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep etti ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

3

Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürüldü.

4ÇOCUĞUM İÇİN SUSUYORUM

"ÇOCUĞUM İÇİN SUSUYORUM"

Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

5

Özcan Deniz'in, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada; "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim.

6

Ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşaa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Ben ancak bir insan ve baba olarak kendimin ve çocuğumun zarar görme ihtimalinin doğması halinde, gerekli önlemleri almak için, yasal yollara başvurup haklarımı resmi mercilerde aramayı doğru buluyorum. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim" dedi.

7EVLADIMIN BENDEN ALINMAMASI İÇİN HUKUK MÜCADELESİ İÇİNDEYİM

"EVLADIMIN BENDEN ALINMAMASI İÇİN HUKUK MÜCADELESİ İÇİNDEYİM"

Bunun ardından Aktan, sosyal medya hesabından oğlunun velayetinin kendisinden alınmaması için hukuk mücadelesi verdiğini; “Karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bu nedenle her anne gibi evladımın benden alınmaması için bir hukuk mücadelesinin içindeyim. Kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu günden sonra da asla olamaz.

8

Bu zamana kadar sessizliği tercih etmemin nedeni evladımdı. Bu saatten sonra sessizliğimi bozmamın nedeni de yine evladım. Tek derdim, mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır" sözleriyle duyurdu.

92019 YILINDA BOŞANDILAR

2019 YILINDA BOŞANDILAR

2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına almıştı. Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet almıştı.

10

Geçtiğimiz aylarda ise Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürülmüştü.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe anlaşma sağladı! İşte imza tarihi...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı!

Dustin Poirier - Conor McGregor maçı kim kazandı? Kim galip geldi?

Son dakika - Galatasaray'dan sağ beke sürpriz isim! Bombayı patlatıyor...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet