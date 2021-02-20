FKA Twigs: Sokak köpeklerini vurmakla övünüyordu

"ARKADAŞLARIMLA GÜLÜŞMEMİ SAKLADIM" İngiliz şarkıcı, eski sevgilisinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini kıskandığını ve yabancılarla etkileşimini kontrol ettiğini şu sözlerle anlattı: Bir keresinde FaceTime'da arkadaşımla güldüğümü duymuştu. İçeri girdi ve beni böyle güldürmediğini söylediği için büyük bir tartışma yaşadık. Bu yüzden arkadaşlarımla gülüşmemi saklamak zorunda kaldım. Bu arkadaşlarımla konuşmadığım bir tecritti. Kendisinin dahil olmadığı bir şey deneyimlememden, bana neşe veren bir anıdan nefret etmişti.‘