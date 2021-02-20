• 20 Şubat 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
FKA Twigs: Sokak köpeklerini vurmakla övünüyordu
Şarkıcı FKA Twigs, film setinde tanışıp, aşk yaşadığı sırada şiddet gördüğü eski sevgilisi Shia LaBeouf hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Twigs, LaBeouf'un karaktere girmesine yardımcı olduğu için sokak köpeklerini vurmakla övündüğünü öne sürdü.
• 20 Şubat 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
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Gerçek adı 'Tahliah Debrett Barnett' olan şarkıcı FKA Twigs, 2019'da ilişkisini sonlandırdığı oyuncu Shia LaBeouf hakkında, kendisine cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı.
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FKA Twigs, eski sevgilisine bunun gerçek olup olmadığını sorduğunda "Sanatımı ciddiye alıyorum. Bana sanatımda destek çıkmıyorsun. Benim işim bu. Şarkı söylemekten farklı. Sadece sahneye çıkıp birkaç hareket yapmıyorum. Karaktere giriyorum" yanıtını aldığını söyledi. Twigs, "Kötü hissetmeme neden oldu, sanki oyuncu olmanın veya bunu yapmanın ne demek olduğunu anlamıyormuşum gibi... " dedi.
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"ARKADAŞLARIMLA GÜLÜŞMEMİ SAKLADIM"
İngiliz şarkıcı, eski sevgilisinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini kıskandığını ve yabancılarla etkileşimini kontrol ettiğini şu sözlerle anlattı: Bir keresinde FaceTime'da arkadaşımla güldüğümü duymuştu. İçeri girdi ve beni böyle güldürmediğini söylediği için büyük bir tartışma yaşadık. Bu yüzden arkadaşlarımla gülüşmemi saklamak zorunda kaldım. Bu arkadaşlarımla konuşmadığım bir tecritti. Kendisinin dahil olmadığı bir şey deneyimlememden, bana neşe veren bir anıdan nefret etmişti.‘
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