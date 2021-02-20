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• 20 Şubat 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:

FKA Twigs: Sokak köpeklerini vurmakla övünüyordu

Şarkıcı FKA Twigs, film setinde tanışıp, aşk yaşadığı sırada şiddet gördüğü eski sevgilisi Shia LaBeouf hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Twigs, LaBeouf'un karaktere girmesine yardımcı olduğu için sokak köpeklerini vurmakla övündüğünü öne sürdü.

• 20 Şubat 2021 - 07:30 • Son Güncelleme:
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Gerçek adı 'Tahliah Debrett Barnett' olan şarkıcı FKA Twigs, 2019'da ilişkisini sonlandırdığı oyuncu Shia LaBeouf hakkında, kendisine cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı.

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LaBeouf'tan duygusal ve fiziki şiddet gördüğünü öne süren FKA Twigs, eski sevgilisiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

3KÖPEKLERİ VURMAKLA ÖVÜNÜYORDU

"KÖPEKLERİ VURMAKLA ÖVÜNÜYORDU"

33 yaşındaki şarkıcı, Elle Dergisi'ne verdiği röportajda Shia LaBeouf'un 2020 yapımı 'The Tax Collector' filmindeki karaktere girmesine yardımcı olduğu için sokak köpeklerini vurmakla övündüğünü öne sürdü.

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FKA Twigs, eski sevgilisine bunun gerçek olup olmadığını sorduğunda "Sanatımı ciddiye alıyorum. Bana sanatımda destek çıkmıyorsun. Benim işim bu. Şarkı söylemekten farklı. Sadece sahneye çıkıp birkaç hareket yapmıyorum. Karaktere giriyorum" yanıtını aldığını söyledi. Twigs, "Kötü hissetmeme neden oldu, sanki oyuncu olmanın veya bunu yapmanın ne demek olduğunu anlamıyormuşum gibi... " dedi.

5ARKADAŞLARIMLA GÜLÜŞMEMİ SAKLADIM

"ARKADAŞLARIMLA GÜLÜŞMEMİ SAKLADIM"

İngiliz şarkıcı, eski sevgilisinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini kıskandığını ve yabancılarla etkileşimini kontrol ettiğini şu sözlerle anlattı: Bir keresinde FaceTime'da arkadaşımla güldüğümü duymuştu. İçeri girdi ve beni böyle güldürmediğini söylediği için büyük bir tartışma yaşadık. Bu yüzden arkadaşlarımla gülüşmemi saklamak zorunda kaldım. Bu arkadaşlarımla konuşmadığım bir tecritti. Kendisinin dahil olmadığı bir şey deneyimlememden, bana neşe veren bir anıdan nefret etmişti.‘

6ŞİDDET İDDİASI

'ŞİDDET' İDDİASI

FKA Twigs, geçtiğimiz aylarda eski aşkı Shia LaBeouf'un kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığını da öne sürmüştü. "Böyle bir şeyin benim başıma geleceğini asla düşünmezdim" diyen Twigs, Shia LaBeouf'un kendisine bilerek cinsel hastalık bulaştırdığını da iddia etmişti.

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32 yaşındaki FKA Twigs, LaBeouf'un genç şarkıcıyı çıplak uyumaya zorladığı ve yatağının yanında da dolu bir silah bulundurduğunu ileri sürmüştü. Durumun kendisi için de zor olduğunu belirten FKA Twigs, hem ilişki sırasında, hem de sonrasında böyle bir şeyin kendi başına gelebileceğini hiç düşünmediğini itiraf etmişti.

8FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

FKA Twigs ile Shia LaBeouf, 2018 yılında Honey Boy'un setinde tanıştıktan sonra geçen yılın mayıs ayına kadar birlikte olmuştu.

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FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS/ BACKGRID USA / INSTAGRAM

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