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• 13 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:

Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden yeni fotoğraf

Geçtiğimiz yıla sürpriz aşklarıyla damga vuran Hadise ile Kaan Yıldırım, birkaç ay önce yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Aralarındaki buzları eriten Hadise ile Kaan, aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

• 13 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
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2020 yılının son aylarında sekiz aylık ilişkilerini bitiren şarkıcı Hadise Açıkgöz ile oyuncu Kaan Yıldırım, hayranlarını şaşırtmıştı.

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Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.

3BARIŞTIKLARINI HADİSE DUYURDU

BARIŞTIKLARINI HADİSE DUYURDU

Ancak ayrılığa dayanamayan ikili, aşklarına bir şans daha verdi. Hatta Hadise geçtiğimiz haftalarda reklam yüzü olduğu markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamış ve "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.

4YENİ POZ

YENİ POZ

Barışma kararından sonra aşklarını sosyal medyada gözler önüne sermeye devam eden çiftten Hadise, son olarak Sevgililer Günü öncesinde Kaan Yıldırım ile yer aldığı bu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaşımını yorumlara kapaması dikkat çekti.

5ÖPMEYE DOYAMADI

ÖPMEYE DOYAMADI

Öte yandan birkaç gün önce de Yıldırım, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. 34 yaşındaki Yıldırım, Hadise'yi öperken verdiği bu pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncu da gönderisini yorumlara kapatmıştı.

6EVLİLİK AÇIKLAMASI

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı, evlilik haberiyle ilgili, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı. Hadise, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.

7AŞKI BENEK BELGELEMİŞTİ

AŞKI 'BENEK' BELGELEMİŞTİ

Sürpriz aşk, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.

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