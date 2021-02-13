Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden yeni fotoğraf

BARIŞTIKLARINI HADİSE DUYURDU Ancak ayrılığa dayanamayan ikili, aşklarına bir şans daha verdi. Hatta Hadise geçtiğimiz haftalarda reklam yüzü olduğu markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamış ve "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.