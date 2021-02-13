• 13 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden yeni fotoğraf
Geçtiğimiz yıla sürpriz aşklarıyla damga vuran Hadise ile Kaan Yıldırım, birkaç ay önce yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Aralarındaki buzları eriten Hadise ile Kaan, aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
• 13 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
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2020 yılının son aylarında sekiz aylık ilişkilerini bitiren şarkıcı Hadise Açıkgöz ile oyuncu Kaan Yıldırım, hayranlarını şaşırtmıştı.
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Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.
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BARIŞTIKLARINI HADİSE DUYURDU
Ancak ayrılığa dayanamayan ikili, aşklarına bir şans daha verdi. Hatta Hadise geçtiğimiz haftalarda reklam yüzü olduğu markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamış ve "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.
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