• 05 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor mu?
Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından olan Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine devam ediyor. İlişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koyan çift, beş gün sonra dayanamayıp barışmıştı. Ünlü çift, iddiaya göre pandemi sonrası evlenme kararı aldı.
• 05 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
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2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, tekrar barıştı.
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"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"
Şarkıcı Hadise, yaklaşık sekiz ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu; "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim."
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"ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ"
Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı. Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.
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