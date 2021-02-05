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• 05 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:

Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor mu?

Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından olan Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerine devam ediyor. İlişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koyan çift, beş gün sonra dayanamayıp barışmıştı. Ünlü çift, iddiaya göre pandemi sonrası evlenme kararı aldı.

• 05 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
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2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, tekrar barıştı.

2ÖPMEYE DOYAMADI

ÖPMEYE DOYAMADI

Aralarındaki buzları eriten ikiliden Yıldırım, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 34 yaşındaki Yıldırım, Hadise'yi öperken verdiği bu pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Oyuncunun, Hadise'ye evlenme teklif ettiği ve ‘Evet’ cevabını aldığı söyleniyor. Çift düğün için pandeminin bitmesini bekleyecek ve yaz aylarında nikah masasına oturacak.

4İLİŞKİYİ NOKTALADIM

"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"

Şarkıcı Hadise, yaklaşık sekiz ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu; "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim."

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"Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum." diyen Hadise, "Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" demişti.

6ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ

"ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ"

Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı. Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.

7EVLİLİK AÇIKLAMASI

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı, evlilik haberiyle ilgili, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı. Hadise, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.

8AŞKI BENEK BELGELEMİŞTİ

AŞKI 'BENEK' BELGELEMİŞTİ

Sürpriz aşk, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım’ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.

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