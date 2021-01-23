• 23 Ocak 2021 - 10:09 • Son Güncelleme:
Halil Sezai ile Melike Beşli'nin şömine romantizmi
Şarkıcı Halil Sezai, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu ve yakında nikah masasına oturacağı sevgilisi Melike Beşli ile şömine önünde romantizm yaşadı. Sezai, o anları "Sen hep gül" notuyla paylaştı.
• 23 Ocak 2021 - 10:09 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai zor günleri geride bıraktı.
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Halil Sezai, nikahtan iki hafta sonra çıkan “Boşanıyorlar” haberleri üzerine, "Bir şekilde evlendim. Karımı çok seviyorum. Evet gizli gizli evlenip gizli gizli boşanmaya çalıştık. Ama başaramadık. Zaten o sorunlar ortadan kalktı, şu an gayet iyiyiz. Onunla evlendiğim için çok mutluyum, onu seviyorum. Boşanmayacağım." demişti.
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Zehra Kaya da, "16 aylık birlikteliğimiz vardı ve evlilik hep konuştuğumuz bir şeydi. Arkadaşlığımız sürecinde bazı problemler yaşadık, dönem dönem ayrıldığımız da oldu. Evlenince ilişkimizin düzeleceğini düşünmüştük ama istediğimiz gibi gitmedi. Fiilen evlilik birliğini tesis edemedik, her ikimiz de boşanmak istiyoruz. Evliliğin bu şekilde süreceğine inanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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