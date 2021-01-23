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• 23 Ocak 2021 - 10:09 • Son Güncelleme:

Halil Sezai ile Melike Beşli'nin şömine romantizmi

Şarkıcı Halil Sezai, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu ve yakında nikah masasına oturacağı sevgilisi Melike Beşli ile şömine önünde romantizm yaşadı. Sezai, o anları "Sen hep gül" notuyla paylaştı.

• 23 Ocak 2021 - 10:09 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl, Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye olan Halil Sezai zor günleri geride bıraktı.

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Mahkemeden çıkan karar sonrasında, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu Melike Beşli'yle olan birlikteliğini ilan eden şarkıcı, şimdi de sevgilisiyle geçirdiği romantizm dolu anlarını yayınladı.

3SEN HEP GÜL

"SEN HEP GÜL"

Şömine önündeki görüntülerini paylaşan Sezai, "Sen hep gül" dedi. Çiftin bu yıl nikah masasına oturması bekleniyor.

4GERİ KALAN HER ŞEY BOŞ

"GERİ KALAN HER ŞEY BOŞ"

Sezai, geçtiğimiz günlerde sevgilisine olan aşkını, “Kalbim, atıyorsa, varsa bir anlamı nefes almamın sen varsın diye. Yoksa geri kalan her şey boş” ifadeleriyle haykırmıştı.

5İHANET Mİ

İHANET Mİ?

Halil Sezai Eylül 2015'te sürpriz bir şekilde evlendiği Zehra Kaya'dan 15 gün sonra boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ise ihanet iddiaları ortaya atılmıştı.

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Halil Sezai, nikahtan iki hafta sonra çıkan “Boşanıyorlar” haberleri üzerine, "Bir şekilde evlendim. Karımı çok seviyorum. Evet gizli gizli evlenip gizli gizli boşanmaya çalıştık. Ama başaramadık. Zaten o sorunlar ortadan kalktı, şu an gayet iyiyiz. Onunla evlendiğim için çok mutluyum, onu seviyorum. Boşanmayacağım." demişti.

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Zehra Kaya da, "16 aylık birlikteliğimiz vardı ve evlilik hep konuştuğumuz bir şeydi. Arkadaşlığımız sürecinde bazı problemler yaşadık, dönem dönem ayrıldığımız da oldu. Evlenince ilişkimizin düzeleceğini düşünmüştük ama istediğimiz gibi gitmedi. Fiilen evlilik birliğini tesis edemedik, her ikimiz de boşanmak istiyoruz. Evliliğin bu şekilde süreceğine inanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

8İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Komşusu Hüseyin Meriç'i odunla yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Halil Sezai, 17 Eylül 2020 tarihinde tutuklanmış, 30 Ekim tarihinde yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti. Halil Sezai, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Ekim 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında, "Silahla kasten basit yaralama", "Alenen akaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Mala zarar verme" suçlarından toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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