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• 06 Şubat 2021 - 07:56 • Son Güncelleme:

Halsey, Türk sevgilisiyle yürüyüşte görüntülendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz hafta Türk sevgilisi Alev Aydın’dan bebek beklediğini duyurmuştu. Halsey, doğacak bebeğinin babasıyla birlikte Malibu'da yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

• 06 Şubat 2021 - 07:56 • Son Güncelleme:
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Yakında dünyaya gelecek bebeklerinin heyecanını taşıyan Halsey ile Alev Aydın, önceki gün Malibu'da çıktıkları bir yürüyüşte görüntülendi. Maskelerini eksik etmeyen çifte, birkaç arkadaşı da eşlik etti.

2KARNI BÜYÜYOR

KARNI BÜYÜYOR

Daha önce düşükle sonuçlanan bir hamilelik geçiren Halsey'in karnının giderek büyümesi de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı o gün dar bir tayt ve büstiyer giymeyi tercih etmişti. Halsey, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara aldırmadan yürüyüşüne devam etti.

3SÜPRİZ

"SÜPRİZ"

Geçtiğimiz yaz Türkiye'ye gelen ve İstanbul başta olmak üzere birçok yeri gezen ünlü şarkıcı Halsey, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu. 26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı.

4ALEV AYDIN DA PAYLAŞTI

ALEV AYDIN DA PAYLAŞTI

Fotoğrafçı Sam Dameshek'in objektifine poz veren Halsey'in bu paylaşımına yorum yapanlar arasında Alev Aydın da vardı.

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Senaryo yazarı Aydın da ünlü şarkıcının bu paylaşımına onu sevdiğini belirten bir yorum yaptı. Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

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Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017) filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

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Alev Aydın'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan, çocukluğunda Suudi Arabistan, New York, Antalya ve Giresun'da bulunduğu anlaşılıyor.

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37 yaşındaki Alev Aydın, uzun süredir ABD'de yaşıyor. Senaristlik ve yapımcılık yapan Aydın, çeşitli filmlerde de rol aldı.

9YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTIM

"YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTIM"

Müzik dünyasında gerçek adı yerine Halsey'i kullanan ünlü şarkıcı, 18 yaşındayken maddi zorluklarla karşılaştı ve müzik onun için para kazanmanın bir yolu oldu. Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ilan etmişti. Halsey, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli.

10TÜRKİYEYE GELDİ

TÜRKİYE'YE GELDİ

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, geçtiğimiz yıl ekim ayında Türkiye'ye gelmişti. Şarkıcının Türkçe olarak yazdığı "Herkes sakin olsun lütfen" mesajına karşılık, hayranları ona nerede olduğunu sormuştu.

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Halsey, paylaşımlarında Türk mutfağına da yer vermişti. Serpme kahvaltı, sarma, mantı gibi yemeklerin fotoğrafları da ünlü şarkıcının sosyal medya sayfasında yer buldu.

12GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖRÜNTÜLENDİLER

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Çift, geçtiğimiz gün de Los Angeles'ta aracın içinde objektiflerine takılmıştı. Aydın ve Halsey'in yan yana görüntülendiği kare buydu.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / INSTAGRAM

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