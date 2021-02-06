• 06 Şubat 2021 - 07:56 • Son Güncelleme:
Halsey, Türk sevgilisiyle yürüyüşte görüntülendi
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz hafta Türk sevgilisi Alev Aydın’dan bebek beklediğini duyurmuştu. Halsey, doğacak bebeğinin babasıyla birlikte Malibu'da yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
• 06 Şubat 2021 - 07:56 • Son Güncelleme:
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Yakında dünyaya gelecek bebeklerinin heyecanını taşıyan Halsey ile Alev Aydın, önceki gün Malibu'da çıktıkları bir yürüyüşte görüntülendi. Maskelerini eksik etmeyen çifte, birkaç arkadaşı da eşlik etti.
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"SÜPRİZ"
Geçtiğimiz yaz Türkiye'ye gelen ve İstanbul başta olmak üzere birçok yeri gezen ünlü şarkıcı Halsey, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu. 26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı.
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"YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTIM"
Müzik dünyasında gerçek adı yerine Halsey'i kullanan ünlü şarkıcı, 18 yaşındayken maddi zorluklarla karşılaştı ve müzik onun için para kazanmanın bir yolu oldu. Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ilan etmişti. Halsey, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli.
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