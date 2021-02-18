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• 18 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:

Hande Erçel'den mutlu aile pozu

Son dönemde rol arkadaşı Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni ile birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

• 18 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

2AİLECE AYNA POZU

AİLECE AYNA POZU

Çekimlerden arta kalan zamanlarında yeğeni Mavi’yi görmeye giden güzel oyuncu, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi.

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Pandemi sürecinde sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Hande Erçel, önceki gün ablası, eniştesi ve Aylin Mavi ile birlikte çekilen karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdikleri pozları, "Harika ailem" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. 27 yaşındaki Erçel'in gönderileri takipçilerinden 2 milyondan fazla beğeni aldı.

5ÇAKIL UYANDI

"ÇAKIL UYANDI"

Instagram'da 19 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta da yeğeniyle bu pozunu, "Çakıl uyandı" diyerek paylaşmıştı. Oyuncu, gönderisine ablası Gamze Erçel'i etiketlemeyi de ihmal etmemişti.

610 BİN TLYE EV

10 BİN TL'YE EV

Öte yandan Hande Erçel, bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra evini değiştirme kararı almıştı. Çubuklu Vadi Evleri'nden taşınan oyuncu, yeni bir ev arayışına girmişti.

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Sonunda istediği gibi bir ev bulan 27 yaşındaki oyuncu, 10 milyon TL'ye iki katlı cam villa aldı. Şimdilerde yeni evinin keyfini çıkaran Hande Erçel'in dekorasyon için bir mimarlık şirketiyle anlaştığı iddia edildi.

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