• 18 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
Hande Erçel'den mutlu aile pozu
Son dönemde rol arkadaşı Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni ile birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
• 18 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.
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Ünlü oyuncu, ayna karşısında verdikleri pozları, "Harika ailem" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. 27 yaşındaki Erçel'in gönderileri takipçilerinden 2 milyondan fazla beğeni aldı.
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