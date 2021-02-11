• 11 Şubat 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
'Hande Erçel'in kuaför parasına yetmez!'
Adı sık sık ‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le aşk dedikodularına karışan Hande Erçel'in şikayeti üzerine 'bazlama surat' ifadesi nedeniyle ünlü oyuncu lehine verilen mahkeme kararının ardından dikkat çeken bir yorum geldi.
• 11 Şubat 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
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Hande Erçel sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın, fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.
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Sabah gazetesinden Mevlüt Tezel'in, konuyla ilgili olarak "Bazlama Surat İçin Teşekkür Etmeli" başlıklı yazısı şöyle:"Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı davayı kazanmış. Kılınç'ın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi.
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