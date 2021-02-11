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• 11 Şubat 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:

'Hande Erçel'in kuaför parasına yetmez!'

Adı sık sık ‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le aşk dedikodularına karışan Hande Erçel'in şikayeti üzerine 'bazlama surat' ifadesi nedeniyle ünlü oyuncu lehine verilen mahkeme kararının ardından dikkat çeken bir yorum geldi.

• 11 Şubat 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
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Hande Erçel sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın, fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.

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Mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç’a 109 gün adli para cezası verdi. Cezanın her günü 20 TL’den paraya çevrilerek; sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi.

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Hande Erçel’in avukatı Nail Gönenli, “Manevi tazminat davamız 25 Şubat’ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak” dedi.

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Sabah gazetesinden Mevlüt Tezel'in, konuyla ilgili olarak "Bazlama Surat İçin Teşekkür Etmeli" başlıklı yazısı şöyle:"Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı davayı kazanmış. Kılınç'ın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi.

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İnsanların fiziksel özellikleriyle dalga geçmek hoş bir durum değil! Ama normalde insanların gülüp geçeceği sözlere ünlülerin aşırı alıngan tavır takınıp dava açması da hukuk sistemini gereksiz yere meşgul etmek oluyor.

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Hem 2 bin 180 TL Erçel'in güzellik, kuaför parasına yetmez! Aslına bakarsanız Erçel, hangi ara fenomen olduğunu bilmediğim Alp'e teşekkür etmeli.

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Onun sayesinde haftalarca gündem oldu, espriler yapıldı. Örneğin ben Erçel'i 'bazlama surat' yorumundan sonra tanıdım!"

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Hande Erçel, aynı dizide rol aldığı yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar ile son dönemde magazin gündeminden düşmüyor.

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