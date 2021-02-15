• 15 Şubat 2021 - 09:55 • Son Güncelleme:
Hande Erçel'in milyonluk sırrı!
10 milyon TL'ye cam bir villa alan Hande Erçel, evinin dekorasyonunu üstlenen firmayla gizlilik anlaşması yaptı. Firma, ünlü oyuncunun herkesten gizlediği eviyle ilgili bir reklam yapmaya kalkarsa dudak uçuklatan bir tazminat ödeyecek.
• 15 Şubat 2021 - 09:55 • Son Güncelleme:
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Hande Erçel, bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra evini değiştirme kararı almıştı. Çubuklu Vadi Evleri'nden taşınan oyuncu, yeni bir ev arayışına girmişti.
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GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ!
Takvim gazetesinin özel haberine göre; yeni evini baştan aşağı dekore ettiren Hande Erçel, mimarlık şirketi ile çok ciddi bir gizlilik sözleşmesi imzaladı.
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DEMET ÖZDEMİR İDDİASI!
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Zekeriyaköy'den 4 milyon TL'ye villa alan Demet Özdemir'in, sosyal medyadan mimarlık firmasının reklamını yaptığı iddia edildi.
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