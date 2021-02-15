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• 15 Şubat 2021 - 09:55 • Son Güncelleme:

Hande Erçel'in milyonluk sırrı!

10 milyon TL'ye cam bir villa alan Hande Erçel, evinin dekorasyonunu üstlenen firmayla gizlilik anlaşması yaptı. Firma, ünlü oyuncunun herkesten gizlediği eviyle ilgili bir reklam yapmaya kalkarsa dudak uçuklatan bir tazminat ödeyecek.

• 15 Şubat 2021 - 09:55 • Son Güncelleme:
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Hande Erçel, bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra evini değiştirme kararı almıştı. Çubuklu Vadi Evleri'nden taşınan oyuncu, yeni bir ev arayışına girmişti.

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Sonunda istediği gibi bir ev bulan 27 yaşındaki oyuncu, 10 milyon TL'ye iki katlı cam villa aldı. Şimdilerde yeni evinin keyfini çıkaran Hande Erçel, bir mimarlık şirketiyle anlaştı.

3GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ!

Takvim gazetesinin özel haberine göre; yeni evini baştan aşağı dekore ettiren Hande Erçel, mimarlık şirketi ile çok ciddi bir gizlilik sözleşmesi imzaladı.

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Bu sözleşme uyarınca mimarlık şirketi, ünlü oyuncunun evinin yerini ya da dekorunu hiçbir şekilde bir yerde paylaşamayacak veya referans olarak gösteremeyecek.

5AĞIR MADDE

AĞIR MADDE!

1 milyon TL'ye yenilettiği evinin ifşa olmasını istemeyen Hande Erçel'in, bunun için de sözleşmeye ciddi bir tazminat maddesi koydurduğu iddia edildi.

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Mimarlık şirketinin paylaşım yapması halinde, Hande Erçel'in dekorasyon için ödediği tüm parayı geri alma hakkı olduğu öğrenildi.

7YENİ HANDE, YENİ HAYAT

YENİ HANDE, YENİ HAYAT

Murat Dalkılıç ayrılığından sonra adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılan 27 yaşındaki güzel, kiradan kurtulup, yeni evinde yeni bir hayat kurdu.

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Ünlü oyuncu, yeni evinde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunsa da adresinin gizli kalması konusunda hassas davranıyor.

9DEMET ÖZDEMİR İDDİASI

DEMET ÖZDEMİR İDDİASI!

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Zekeriyaköy'den 4 milyon TL'ye villa alan Demet Özdemir'in, sosyal medyadan mimarlık firmasının reklamını yaptığı iddia edildi.

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Şöhretini kullanan 28 yaşındaki güzel oyuncunun, reklam sayesinde evinin dekorasyonunu bedavaya getirdiği ileri sürüldü.

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