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• 03 Şubat 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:

Hande Yener'den Bülent Serttaş'a gönderme

Şarkıcı Hande Yener, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Diş tedavisinin devam ettiğini söyleyen Yener, İbo Show'daki davranışlarıyla gündem olan Bülent Serttaş hakkında da konuştu.

• 03 Şubat 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
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Snob Magazin'in haberine göre; Diş tedavisinin sürdüğünü belirten Yener, “Dişime restorasyon yapılıyor desem yeridir. Ağzım uyuştuğu için konuşamıyorum" dedi.

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Bülent Serttaş’ın İbo Show'da oryantal Didem’in dansı boyunca gözlerini kaçırmasıyla ilgili de konuştu.

3KARISINDAN KORKMUŞ OLABİLİR

"KARISINDAN KORKMUŞ OLABİLİR"

Hande Yener, sosyal medyada gündem olan görüntüler için, “Bilerek yapılmamış olabilir. Veya Bülent Serttaş karısından korkmuş bile olabilir" ifadelerini kullandı.

4NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Star TV'de yayınlanan 'İbo Show' programının 30 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölümüne konuk olan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı dans ederken, gözlerini ondan kaçırması gündem oldu.

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Dokuz yıl aradan sonra ekranlara dönen 'İbo Show'un 11'inci bölümüne usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.

6SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Konuklardan Bülent Serttaş'ın, oryantal Didem Kınalı dans ederken, gözlerini sürekli başka yöne çevirmesi çok konuşuldu. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları, ardı ardına tweetler attı.

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Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntülerin ardından Didem Kınalı, '2. Sayfa'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu ve olayın iç yüzünü anlattı.

8BÜYÜK SAYGISIZLIK

"BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Didem, "Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!" dedi.

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Didem'e destek mesajları yağarken, ünlü oryantalin dansını izlemediği için Bülent Serttaş eleştiri oklarının hedefi oldu.

10SADECE DESTEK MESAJLARINI PAYLAŞTI

SADECE DESTEK MESAJLARINI PAYLAŞTI

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Serttaş, programın yayınlanmasının ardından Instagram hesabından kendisine destek veren sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını paylaştı. Serttaş'ın özellikle "Kişiliği, karakteri, edebi, ahlakı, sesi, ve duruşu muhteşem" gibi övgü dolu yorumları paylaşması da dikkat çekti.

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