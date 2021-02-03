• 03 Şubat 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
Hande Yener'den Bülent Serttaş'a gönderme
Şarkıcı Hande Yener, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Diş tedavisinin devam ettiğini söyleyen Yener, İbo Show'daki davranışlarıyla gündem olan Bülent Serttaş hakkında da konuştu.
• 03 Şubat 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
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"BÜYÜK SAYGISIZLIK"
Didem, "Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!" dedi.
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