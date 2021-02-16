Hanife Gürdal isyan etti: Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Fenomen gelin Gürdal, canlı yayında; “Her konuda o kadar üstüme geldiler ki, kendimi çok yalnız hissettim. Bir evlilik programına çıktım diye bana karşı önyargılılar” diyerek eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin baskısı altında kaldığını söyledi.