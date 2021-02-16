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• 16 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:

Hanife Gürdal isyan etti: Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın

Katıldığı evlilik programlarıyla ünlendikten sonra sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal, 'Lerzan’la Çok Mutlu' programına konuk oldu. Boşanma aşamasında olan Hanife, eşi Kemal Ayvaz'ın ailesine seslenerek "Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın" dedi.

• 16 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
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UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan 'Lerzan’la Çok Mutlu' programına konuk olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz ile olan ayrılıklarının nedeni olarak Kemal’in ailesini gösterdi.

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Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin kendisini istemediğini, Kemal’in ailesinin baskısı altında kaldığını ve Ayvaz’ın ailesine karşı kendisini korumadığını ifade etti.

3GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Fenomen gelin Gürdal, canlı yayında; “Her konuda o kadar üstüme geldiler ki, kendimi çok yalnız hissettim. Bir evlilik programına çıktım diye bana karşı önyargılılar” diyerek eşi Kemal Ayvaz’ın ailesinin baskısı altında kaldığını söyledi.

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Öte yandan Hanife Gürdal, gözyaşlarıyla “Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın” diyerek sitemini dile getirdi.

5MİNİ ETEKLİ POZLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MİNİ ETEKLİ POZLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hanife Gürdal, son dönemlerde mini etekli pozlarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya fenomeni paylaşımına, "Ellerimin dokunduğu her şeyi güzelleştirir veya yıkarım, her halükarda bir iz bırakırım. Tamamen neyi hak ettiğinize bağlı, benim ikisine de gücüm yeter" notunu düşmüştü.

6HASTANELİK OLMUŞLARDI

HASTANELİK OLMUŞLARDI

Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı eşi Kemal Ayvaz ve ailesiyle karın tadını çıkarmak için yaylada bulunan evlerini giderken talihsiz bir kaza yaşamıştı.

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Gürdal'ın eşi, kara saplanan araçlarını kurtarmaya çalışırken parmağını, ayağı kayıp düşen Gürdal'ın annesi ise kolunu kırmıştı.

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26 yaşındaki fenomen gelin adayı, Trabzon'da yayla evine giderken başlarına gelen talihsiz kazayı sosyal medyada gülerek anlatınca tepki çekmişti.

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