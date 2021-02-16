• 16 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
Hanife Gürdal isyan etti: Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın
Katıldığı evlilik programlarıyla ünlendikten sonra sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal, 'Lerzan’la Çok Mutlu' programına konuk oldu. Boşanma aşamasında olan Hanife, eşi Kemal Ayvaz'ın ailesine seslenerek "Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın" dedi.
• 16 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
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UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan 'Lerzan’la Çok Mutlu' programına konuk olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz ile olan ayrılıklarının nedeni olarak Kemal’in ailesini gösterdi.
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