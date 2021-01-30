Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz'dan boşanıyor! Ağzını bozdu

Taşınma anlarını gösteren paylaşımıyla evleri de ayırdıklarını duyuran Hanife, "Bu süreçte kimseyle konuşmak istemiyorum. Onun dışında anlaşmalı boşanıyoruz. İmzaladık dilekçeyi o da adliyeye verdikten sonra 15 gün içerisinde boşanabiliyormuşuz. Benim için her şey gayet normal. Paylaştığım şeylerden anlam çıkarmayın" dedi.