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• 30 Ocak 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:

Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz'dan boşanıyor! Ağzını bozdu

Katıldığı izdivaç programıyla şöhrete kavuşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldı. Boşanma haberini sosyal medya hesabından paylaşan Gürdal, düşmanlarına sert çıktı.

• 30 Ocak 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
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Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, özel hayatı ile çokça konuşuluyordu.

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Özellikle başörtüsünü çıkardıktan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Gürdal, bu kez ayrılık kararı ile gündeme geldi.

315 GÜN İÇİNDE BOŞANACAK

15 GÜN İÇİNDE BOŞANACAK

Bir süredir problem yaşadığı eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldıklarını duyuran fenomen gelin, Instagram'dan yaptığı paylaşımda boşanma dilekçelerini imzaladıklarını açıkladı.

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Taşınma anlarını gösteren paylaşımıyla evleri de ayırdıklarını duyuran Hanife, "Bu süreçte kimseyle konuşmak istemiyorum. Onun dışında anlaşmalı boşanıyoruz. İmzaladık dilekçeyi o da adliyeye verdikten sonra 15 gün içerisinde boşanabiliyormuşuz. Benim için her şey gayet normal. Paylaştığım şeylerden anlam çıkarmayın" dedi.

5YAKINDAN TAKİP EDEN DÜŞMANLARIM VAR

"YAKINDAN TAKİP EDEN DÜŞMANLARIM VAR"

Instagram paylaşımlarını yakından takip eden düşmanlarına seslenen Hanife Gürdal, "Beni yakından takip eden düşmanlarım var! Paket servisimiz bitmiş. Yoksa kı*ınıza yakmanız için mutlaka kına gönderirdim" diyerek şok etti.

6YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz günlerde evde saçlarını kesen ve yaptığı makyajla magazin gündemine gelen Hanife Gürdal, yeni imajıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.

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Hanife Gürdal, son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı mini etekli pozuyla adından söz ettirdi.

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