• 30 Ocak 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz'dan boşanıyor! Ağzını bozdu
Katıldığı izdivaç programıyla şöhrete kavuşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldı. Boşanma haberini sosyal medya hesabından paylaşan Gürdal, düşmanlarına sert çıktı.
• 30 Ocak 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
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Taşınma anlarını gösteren paylaşımıyla evleri de ayırdıklarını duyuran Hanife, "Bu süreçte kimseyle konuşmak istemiyorum. Onun dışında anlaşmalı boşanıyoruz. İmzaladık dilekçeyi o da adliyeye verdikten sonra 15 gün içerisinde boşanabiliyormuşuz. Benim için her şey gayet normal. Paylaştığım şeylerden anlam çıkarmayın" dedi.
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