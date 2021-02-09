Hanife Gürdal'ın mini elbisesine eleştiri yağdı

Fotoğrafçı olduğu bilinen Kemal Ayvaz ile bir yıl önce evlenen Gürdal, geçtiğimiz günlerde eşinden bir kez daha ayrılmıştı. Kesin olarak boşanma işlemlerine başladıklarını söyleyen Hanife ayrılıktan sonra mini etekli pozlarıyla dikkat çekmişti.