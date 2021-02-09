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• 09 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:

Hanife Gürdal'ın mini elbisesine eleştiri yağdı

Katıldığı evlilik programlarıyla ünlendikten sonra sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal, son paylaşımında giydiği kıyafet yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu. Fenomen gelin adayı eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

• 09 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:
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Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal Instagram pozuyla dikkatleri yine üzerine çekti.

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Fotoğrafçı olduğu bilinen Kemal Ayvaz ile bir yıl önce evlenen Gürdal, geçtiğimiz günlerde eşinden bir kez daha ayrılmıştı. Kesin olarak boşanma işlemlerine başladıklarını söyleyen Hanife ayrılıktan sonra mini etekli pozlarıyla dikkat çekmişti.

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Hanife'den mini etekli bir fotoğraf geldi. Ünlü gelin adayı paylaşımına, "Ellerimin dokunduğu her şeyi güzelleştirir veya yıkarım, her halükarda bir iz bırakırım. Tamamen neyi hak ettiğinize bağlı, benim ikisine de gücüm yeter" notunu düştü.

4HASTANELİK OLMUŞLARDI

HASTANELİK OLMUŞLARDI

Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı eşi Kemal Ayvaz ve ailesiyle karın tadını çıkarmak için yaylada bulunan evlerini giderken talihsiz bir kaza yaşamıştı.

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Hanife Gürdal'ın Instagram paylaşımına "Ayrılınca açıldı" yorumları yağdı. Bazı takipçileri ise Hanife'nin başörtülü olduğu zamanları hatırlatarak bu fotoğrafları eleştirdi.

6SADECE ZAYIFLAR GİYMİYOR

"SADECE ZAYIFLAR GİYMİYOR"

Hanife ardından gelen yorumlara ise "Boneye içlik diyenler dünden beri etek boyumu linçliyor. Sevgili arkadaşlar bir de sadece zayıflar giymiyor istediğini" diyerek tepki gösterdi.

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Gürdal'ın eşi, kara saplanan araçlarını kurtarmaya çalışırken parmağını, ayağı kayıp düşen Gürdal'ın annesi ise kolunu kırmıştı.

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26 yaşındaki fenomen gelin adayı, Trabzon'da yayla evine giderken başlarına gelen talihsiz kazayı sosyal medyada gülerek anlatınca tepki çekmişti.

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Boşandığı eşi Kemal Ayvaz ile barışan ve sık sık romantik pozlar veren Hanife, "Seni buldum ya başka ne isterim" mesajı ile aşkını dile getirmişti.

10KIYAFETLERİM USTURUPLU

"KIYAFETLERİM USTURUPLU"

İzdivaç programları sonrası başörtüsünü çıkaran ve bu kararı nedeniyle günlerce konuşulan Gürdal, "Ben sadece başımı açtım, kıyafetlerim usturuplu" demişti.

11YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz günlerde evde saçlarını kesen ve yaptığı makyajla magazin gündemine gelen Hanife Gürdal, yeni imajıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.

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