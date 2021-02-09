• 09 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:
Hanife Gürdal'ın mini elbisesine eleştiri yağdı
Katıldığı evlilik programlarıyla ünlendikten sonra sosyal medya fenomeni olan Hanife Gürdal, son paylaşımında giydiği kıyafet yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu. Fenomen gelin adayı eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
• 09 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:
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Evlilik programlarının sona ermesinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen ünlü gelin adayı Hanife Gürdal Instagram pozuyla dikkatleri yine üzerine çekti.
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