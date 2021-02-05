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• 05 Şubat 2021 - 13:15 • Son Güncelleme:

Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart

Şarkıcı Hatice, "Evlenmeyi düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" diyen oyuncu Burcu Özberk'e tepki gösterdi.

• 05 Şubat 2021 - 13:15 • Son Güncelleme:
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Son olarak 'Çocukluk' dizisi ile ekranda olan Burcu Özberk, geçtiğimiz gün evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

2YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM

"YUMURTALIKLARIMI DONDURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade eden 31 yaşındaki oyuncu, "Yeğenimle ilgileniyorum, onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" dedi.

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"Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum."

4BU DA MODA OLDU

"BU DA MODA OLDU"

İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz etirmeyi başaran Hatice, sosyal medya hesabı üzerinden Burcu Özberk'i eleştirdi.

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Ünlü şarkıcının "Bu da moda oldu. Evlenmeden aynı evde yaşanabilir belki ama çocuk olacaksa evlilik şart. Daha doğmadan çocukların psikolojisini bozmak nasıl bir bencillik" sözleri tartışma konusu oldu.

6MURAT SEVGLİM DEĞİL, ARKADAŞIM

"MURAT SEVGLİM DEĞİL, ARKADAŞIM"

Burcu Özberk, Bodrum'da tanıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla geçtiğimiz aralık ayında Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülenmişti.

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Haklarında çıkan 'aşk' haberleri sonrası Özberk, “Murat benim arkadaşım. O gün yanımızda başka arkadaşımız da vardı ama fotoğraflardan onu kesmişler. Biri olsa saklamam, paylaşırım” demişti.

8ÖZGÜRLÜĞÜME DÜŞKÜNÜM

"ÖZGÜRLÜĞÜME DÜŞKÜNÜM"

Burcu Özberk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Haksızlığa gelemem. Öyle bir durumda erkeksi tarafım ortaya çıkar. Özgürlüğüme düşkünüm. Müdahale edilmesini pek sevmem" demişti.

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31 yaşındaki güzel oyuncu, "İnatçıyım, asla pes etmem. İstediğimi alana kadar vazgeçmem. Enerjim yüksektir, hayatla dalga geçerim" ifadelerini kullanmıştı.

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