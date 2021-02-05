• 05 Şubat 2021 - 13:15 • Son Güncelleme:
Hatice'den Burcu Özberk'e: Çocuk olacaksa evlilik şart
Şarkıcı Hatice, "Evlenmeyi düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" diyen oyuncu Burcu Özberk'e tepki gösterdi.
• 05 Şubat 2021 - 13:15 • Son Güncelleme:
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Son olarak 'Çocukluk' dizisi ile ekranda olan Burcu Özberk, geçtiğimiz gün evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
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