• 31 Ocak 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:
İbo Show’da Ali Sunal ve Bülent Serttaş’ın zor anları!
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show'da dün akşam, Didem Kınalı'nın dans ettiği anlar dikkat çekti. Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada olay oldu.
• 31 Ocak 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:
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Saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından 'İbo Show'la sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, bu hafta da birbirinden renkli isimleri programında ağırladı.
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