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• 31 Ocak 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:

İbo Show’da Ali Sunal ve Bülent Serttaş’ın zor anları!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show'da dün akşam, Didem Kınalı'nın dans ettiği anlar dikkat çekti. Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada olay oldu.

• 31 Ocak 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:
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Saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından 'İbo Show'la sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, bu hafta da birbirinden renkli isimleri programında ağırladı.

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'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.

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Her cumartesi akşamı seyircilerin karşısına çıkan İbo Show yine bomba gibiydi. Birbirinden ünlü ismin konuk olduğu eğlence programında oryantal Didem'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

4SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırması, sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları tweetleri ardı ardına attı.

5Sosyal medya kullanıcılarının attığı tweetlerden bazıları:

Sosyal medya kullanıcılarının attığı tweetlerden bazıları:

"Sevgilim olunca Bülent Serttaş gibiyim."

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"Çıkmadı ki karşımıza Bülent Serttaş gibisi anında nikahı basalım."

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"Bülent Serttaş’ın dansöz Didem’i izlememek için verdiği çabayı ben de ders çalışmamak için veriyorum."

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