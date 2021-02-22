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• 22 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses ve genç sevgilisi Gülçin Karakaya'dan yeni poz

İbrahim Tatlıses’le (68) aşk yaşadığı iddia edilen Gülçin Karakaya (25), ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken çektiği selfie’yi Instagram hesabında paylaştı. Karakaya, “Biz yine yollarda” yazarak kalp emojisiyle Tatlıses’i etiketledi.

• 22 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Son günlerde imajıyla konuşulan İbrahim Tatlıses, genç sevgilisiyle yollara düştü. İbrahim Tatlıses’le (68) aşk yaşayan Gülçin Karakaya (25), ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken selfie çekildi.

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Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram’ının hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, “Biz yine yollarda” yazarak kalp emojisiyle Tatlıses’i de etiketledi.

3YEDİ ÇOCUK, DOKUZ TORUN

YEDİ ÇOCUK, DOKUZ TORUN

68 yaşında yedi çocuk ve dokuz torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya kaptırmıştı.

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Tatlıses’in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya’yı, eski eşi Ayşegül Yıldız’la da tanıştırdığı öğrenildi.

5ESKİ EŞİYLE TANIŞTIRDI

ESKİ EŞİYLE TANIŞTIRDI

Tatlıses, geçtiğimiz yıl ağustos ayında sevgilisi Gülçin Karakaya ve eski eşi Ayşegül Yıldız’la akşam yemeği yedi. 68 yaşındaki sanatçı, ikiliyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü; "Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar. Ayşegül Hanım, Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez."

6ROMANTİK PAYLAŞIM

ROMANTİK PAYLAŞIM

Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgili Gülçin Karakaya ile yaptığı romantik paylaşım dikkat çekti. Tatlıses, paylaşımına şu notu eklemişti; "Bodrum Akşamları. Bodrum Gümüşlük'te manzara eşliğinde koronaya meydan okuyoruz. Maskelerimizi çıkarmıyoruz."

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Ekrana döndüğü günden beri ilgiyle takip edilen 'İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi ekrana gelen 14'üncü bölümünde, sunucu İbrahim Tatlıses'in yeni imajı çok konuşuldu.

8100 BİN TL

100 BİN TL!

Saç ektirme, botoks ve zayıflama programına girdiği konuşulan 'İmparator' lakaplı usta şarkıcının, sekiz haftalık bu program için 100 bin TL harcadığı iddia edildi.

9TATLISESTEN İMAJ AÇIKLAMASI

TATLISES'TEN 'İMAJ' AÇIKLAMASI!

Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" ifadelerini kullandı.

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