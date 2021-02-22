• 22 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
İbrahim Tatlıses ve genç sevgilisi Gülçin Karakaya'dan yeni poz
İbrahim Tatlıses’le (68) aşk yaşadığı iddia edilen Gülçin Karakaya (25), ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken çektiği selfie’yi Instagram hesabında paylaştı. Karakaya, “Biz yine yollarda” yazarak kalp emojisiyle Tatlıses’i etiketledi.
• 22 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Son günlerde imajıyla konuşulan İbrahim Tatlıses, genç sevgilisiyle yollara düştü. İbrahim Tatlıses’le (68) aşk yaşayan Gülçin Karakaya (25), ünlü sanatçıyla Bodrum’a giderken selfie çekildi.
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Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram’ının hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, “Biz yine yollarda” yazarak kalp emojisiyle Tatlıses’i de etiketledi.
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YEDİ ÇOCUK, DOKUZ TORUN
68 yaşında yedi çocuk ve dokuz torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya kaptırmıştı.
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ESKİ EŞİYLE TANIŞTIRDI
Tatlıses, geçtiğimiz yıl ağustos ayında sevgilisi Gülçin Karakaya ve eski eşi Ayşegül Yıldız’la akşam yemeği yedi. 68 yaşındaki sanatçı, ikiliyle aynı masada bir fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü; "Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar. Ayşegül Hanım, Elif Ada’mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez."
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