• 23 Şubat 2021 - 20:23 • Son Güncelleme:
İrem Derici ile Emre Aslan aşk mı yaşıyor?
Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Emre Aslan ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi.
• 23 Şubat 2021 - 20:23 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle kimseyle ilişki yaşamadığını ifade eden şarkıcı İrem Derici'nin , 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Emre Aslan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Ancak gerçek ortaya çıktı.
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"AŞKIMDAN GEBERDİM!"
Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Derici, "Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı. Ben aşkımdan geberdim bütün yaz!" yanıtını vermişti.
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"ÜNLÜ OLMAK İÇİN BENİMLE OLUYORLAR"
Ünlü şarkıcı, "Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu ama ağzımın payını aldım. 2 yıldır hayatıma kimseyi almıyorum" demişti.
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