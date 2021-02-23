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• 23 Şubat 2021 - 20:23 • Son Güncelleme:

İrem Derici ile Emre Aslan aşk mı yaşıyor?

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Emre Aslan ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi.

• 23 Şubat 2021 - 20:23 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle kimseyle ilişki yaşamadığını ifade eden şarkıcı İrem Derici'nin , 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Emre Aslan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Ancak gerçek ortaya çıktı.

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İkili, ilk kez geçtiğimiz akşam Caddebostan sahilinde görüntülenmişti. İkilinin aralarında aşk olmadığı öğrenildi.

3AŞKIMDAN GEBERDİM

"AŞKIMDAN GEBERDİM!"

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Derici, "Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı. Ben aşkımdan geberdim bütün yaz!" yanıtını vermişti.

44 BİN EURO ÖDEDİM

"4 BİN EURO ÖDEDİM"

33 yaşındaki popçu, "En pahalı estetiğin ne kadar?" diye sorulunca göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotoğraf ile "4 bin Euro" karşılığını vermişti.

5ÜNLÜ OLMAK İÇİN BENİMLE OLUYORLAR

"ÜNLÜ OLMAK İÇİN BENİMLE OLUYORLAR"

Ünlü şarkıcı, "Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu ama ağzımın payını aldım. 2 yıldır hayatıma kimseyi almıyorum" demişti.

6HAYATIM BOYUNCA BU BÖYLE OLACAK

"HAYATIM BOYUNCA BU BÖYLE OLACAK"

Şarkıcı, ayrıca, "Birini koluma takıp 'Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz' demiyorum. Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri... Hayatım boyunca bu böyle olacak, biliyorum" şeklinde konuşmuştu.

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