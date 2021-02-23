İrem Derici ile Emre Aslan aşk mı yaşıyor?

"HAYATIM BOYUNCA BU BÖYLE OLACAK" Şarkıcı, ayrıca, "Birini koluma takıp 'Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz' demiyorum. Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri... Hayatım boyunca bu böyle olacak, biliyorum" şeklinde konuşmuştu.