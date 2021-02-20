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• 20 Şubat 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:

İrem Derici'den 'cinsellik' sorusuna Haydar Dümen'li cevap!

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin yönelttiği soruları yanıtlayan sivri dilli şarkıcı İrem Derici, yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

• 20 Şubat 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yaptığı dobra itiraflar ile adından sıkça söz ettiren İrem Derici, Instagram’da Soru-Cevap yaptı, açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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"Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusunu, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı, ben aşkımdan geberdim bütün yaz" şeklinde cevapladı.

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Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan İrem Derici, arkadaşlarıyla sahil kenarında piknik yaparken görüntülenmiş, yanına gelen muhabiri "Şikayet edilecek yer varsa gidin edin" diyerek terslemişti.

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Kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 369 lira ceza kesilen popçu, takipçisinin "Yakın zamanda en eğlendiğin foto ne?" sorusu üzerine piknik yaparak çekilen fotoğrafını paylaştı.

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33 yaşındaki popçu, "En pahalı estetiğin ne kadar" diye sorulunca ise göğüs estetiğine vurgu yaptığı bir fotroğraf ile "Dört bin euro" karşılığını verdi.

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Ünlü şarkıcının, "Cinsellik her yaşta önemli midir?" diyen takipçisine, Dr. Haydar Dümen'in fotoğrafını paylaşarak cevap vermesi dikkat çekti.

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Gardrobunda vazgeçemediğin üç şey?
İrem Derici'nin cevabı: Don, atlet, çorap.

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Bacım zengin olmak nasıl bir duygu?
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı ile birlikte, "Hatta kalın lütfen, aktarıyorum" yorumu.

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Instagram Soru-Cevap'ta bir takipçisinin şu ana kadar en kötü çıktığı fotoğrafı merak etmesi üzerine İrem Derici, dikkat çeken bir pozunu paylaştı.

10ÜNLÜ OLMAK İÇİN BENİMLE OLUYORLAR

"ÜNLÜ OLMAK İÇİN BENİMLE OLUYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde NR1 Türk TV’de Kadir Çetin’in programına konuk olan İrem Derici, erkeklerin ünlü olmak için kendisiyle ilişki yaşadığını iddia etmişti.

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"Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu. Ama ağzımın payını aldım. İki yıldır hayatıma kimseyi almıyorum. Birini koluma takıp ‘Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz’ demiyorum. Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri. Hayatım boyunca bu böyle olacak, biliyorum. Yadırgamıyorum."

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