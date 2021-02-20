• 20 Şubat 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:
İrem Derici'den 'cinsellik' sorusuna Haydar Dümen'li cevap!
Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin yönelttiği soruları yanıtlayan sivri dilli şarkıcı İrem Derici, yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
• 20 Şubat 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yaptığı dobra itiraflar ile adından sıkça söz ettiren İrem Derici, Instagram’da Soru-Cevap yaptı, açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan İrem Derici, arkadaşlarıyla sahil kenarında piknik yaparken görüntülenmiş, yanına gelen muhabiri "Şikayet edilecek yer varsa gidin edin" diyerek terslemişti.
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