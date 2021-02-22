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• 22 Şubat 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:

Işıl Reçber: Hâlâ benim yerimde olmak isteyen var mı?

Eski milli kaleci Rüştü Reçber ile mutlu bir evlilik sürdüren Işıl Reçber, nazara geldi. Daha önce boynundan ve kolundan sakatlanan sosyetik güzelin, bu kez dizi döndü.

• 22 Şubat 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:
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Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; daha önce çeşitli sakatlıklar atlatan Işıl Reçber'in geçtiğimiz günlerde de kick boks yaparken dizi döndü.

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Ameliyat olana kadar da fizyoterapi tedavisi görecek olan Işıl Reçber, sağlık durumu hakkında konuştu.

3CİDDİ BİR SAKATLIK

"CİDDİ BİR SAKATLIK"

42 yaşındaki güzel, "Üç gündür hastanelerde koşturuyorum. Tekme atarken dizim döndü, ön çapraz bağlarım koptu. Ciddi bir sakatlık yani. Fizyoterapi ile şimdilik ödemi ve kanamayı durdurmaya çalışıyorlar" dedi.

4HÂLÂ YERİMDE OLMAK İSTEYEN VAR MI

"HÂLÂ YERİMDE OLMAK İSTEYEN VAR MI?"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan iki çocuk annesi Reçber, "Bana hep ‘Hayat size güzel, sizin yerinizde olmak vardı’ diyorlardı. Hâlâ yerimde olmak isteyen var mı acaba, merak ediyorum? Yine de asla isyan etmiyorum. Böyle bir sıkıntıyı yaşamam gerekiyormuş, bu da Allah’tan” diye konuştu.

51997 YILINDA EVLENDİ

1997 YILINDA EVLENDİ

Öte yandan eşi Rüçtü Reçber ile 1997 yılında nikah masasına oturan Işıl Reçber'in; Tuvana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu var.

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Reçber, daha önce evliliği için; "Tanıştığımız zaman 16-17 yaşındaydım, 18’imde evlendim. Rüştü de 23’ündeydi. Çocuk yaşta ‘evet’ dedim yani. Ama bir gün bile pişman olmadım. Yine dünyaya gelsem, yine Rüştü’yü ister, onu seçerim. Zaten aksini düşünsem 23 yıl, 7/24 birlikte olamazdık. Gerçi şimdi kızım 19 yaşında. Evlenmek istediğini söylese, şoka girerim" demişti.

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Işıl Hanım, sözlerine; "Rüştü’nün tavrı, davranışı hâlâ beni etkiliyor. Uzun ve mutlu ilişkinin sırrı da şu; kendinize yapılmasını istemediğinizi partnerinize yapmayın, eşiniz ile empati kurun. Birbirinize değer verdiğinizi hissettirin. Ufacık jestler aşkı diri tutar, sevginiz zedelenmez" diye devam etmişti.

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