• 22 Şubat 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:
Işıl Reçber: Hâlâ benim yerimde olmak isteyen var mı?
Eski milli kaleci Rüştü Reçber ile mutlu bir evlilik sürdüren Işıl Reçber, nazara geldi. Daha önce boynundan ve kolundan sakatlanan sosyetik güzelin, bu kez dizi döndü.
• 22 Şubat 2021 - 08:32 • Son Güncelleme:
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Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; daha önce çeşitli sakatlıklar atlatan Işıl Reçber'in geçtiğimiz günlerde de kick boks yaparken dizi döndü.
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"HÂLÂ YERİMDE OLMAK İSTEYEN VAR MI?"
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan iki çocuk annesi Reçber, "Bana hep ‘Hayat size güzel, sizin yerinizde olmak vardı’ diyorlardı. Hâlâ yerimde olmak isteyen var mı acaba, merak ediyorum? Yine de asla isyan etmiyorum. Böyle bir sıkıntıyı yaşamam gerekiyormuş, bu da Allah’tan” diye konuştu.
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Reçber, daha önce evliliği için; "Tanıştığımız zaman 16-17 yaşındaydım, 18’imde evlendim. Rüştü de 23’ündeydi. Çocuk yaşta ‘evet’ dedim yani. Ama bir gün bile pişman olmadım. Yine dünyaya gelsem, yine Rüştü’yü ister, onu seçerim. Zaten aksini düşünsem 23 yıl, 7/24 birlikte olamazdık. Gerçi şimdi kızım 19 yaşında. Evlenmek istediğini söylese, şoka girerim" demişti.
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