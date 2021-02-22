Işıl Reçber: Hâlâ benim yerimde olmak isteyen var mı?

Reçber, daha önce evliliği için; "Tanıştığımız zaman 16-17 yaşındaydım, 18’imde evlendim. Rüştü de 23’ündeydi. Çocuk yaşta ‘evet’ dedim yani. Ama bir gün bile pişman olmadım. Yine dünyaya gelsem, yine Rüştü’yü ister, onu seçerim. Zaten aksini düşünsem 23 yıl, 7/24 birlikte olamazdık. Gerçi şimdi kızım 19 yaşında. Evlenmek istediğini söylese, şoka girerim" demişti.