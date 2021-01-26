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SEÇKİN ŞENVARDAR
• 26 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Işın Karaca: Denyoluğuma geldi söyledim

Işın Karaca ile sosyal medya üzerinden kilo polemiği yaşadığı oyuncu Merve Boluğur arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Boluğur’un ‘Söylemediğim şeyler konusunda iftira atmayın’ şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

SEÇKİN ŞENVARDAR
• 26 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Işın Karaca ile oyuncu Merve Boluğur arasındaki gerilim artıyor. Karaca, Boluğur’un ‘Söylemediğim şeyler konusunda iftira atmayın’ şeklindeki yanıtına cevap verdi.

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Kimsenin güzelliğini kıskanmadığını ve oyuncu Boluğur’un en başta duruma açıklık getirmiş olması halinde bunları yaşanmayacağını anlatan Işın Karaca, yine ‘güzel kız’ diye seslendiği oyuncuya yüklendi.

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“Bu haberler çıktı, ben dört gün sonra cevap verdim" diyen Karaca, "Çünkü hemen cevap verilmez o tarz şeylere. Madem ki sen söylemediğini iddia ediyorsun şöyle yapacaktın güzel kız, ‘ben söylemedim diyecektin’ en başta. Ben birine de o lafı atabilirdim o anda kim yeni şarkı yaptıysa o anki denyoluğuma gelmiştir ve demişimdir" dedi.

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Karaca sözlerine şöyle devam etti; "Diyebilirdi ki ‘Ben böyle bir şey söylemedim’, sonradan edilen hareket çok acayip, bir kadının kiloları da olabilir başka şey de olabilir. Kimsenin güzelliğini kıskanmadım, Allah nazardan saklasın derim. Güzellik, güzel kavramdır ama geçicidir. Ben yapmadım diyecekti o zaman okkalı lafı yemezdi. Ben çok da takmam kilomun ne olduğunu iyi bilen insanım, kapı kayı gezdim ayıp değil ki”

5SEN ÖNCE İÇİNİ YIKAT

"SEN ÖNCE İÇİNİ YIKAT"

Karaca sosyal medya hesabından yaptığı yayında bir ara ‘İkinci ameliyat da işe yaramamış’ diye yorumda bulunan bir takipçisine “Bence sen içini yıkat” diye çıkışırken, bir soru üzerine “Oyunculuk yaptım da yapabilirim, müzikal tiyatro eğitimi almış biriyim. Çok istiyorum yeniden tiyatro yapmak neden olmasın? Kamyon da kullanıyorum, kullanamadığım uçakla helikopter var. Kendi evimi de kendim temizliyorum” şeklinde konuştu.

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Boluğur'un "Sürprizimi açıklıyorum, yeni şarkım yolda" şeklindeki açıklamasından sonra Karaca, sosyal medyada "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız" mesajını yayınlamıştı.

7DERDİ ZAYIF OLMAM

"DERDİ ZAYIF OLMAM"

Işın Karaca'nın "Bir sen eksiktin" çıkışından sonra Boluğur'un yakın arkadaşlarına, "Zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Derdi benim zayıf olmam" şeklinde sözler sarf ettiği öne sürülmüştü.

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Bu haberlerin ardından Instagram'da Karaca'nın fotoğrafını yayınlayan 33 yaşındaki oyuncu, "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" notunu düşerek, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

9KİLOLU OLMAK AYIP DEĞİL Kİ

"KİLOLU OLMAK AYIP DEĞİL Kİ"

Karaca, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapmıştı; "Atalarımız şöyle buyurmuş; 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.' İlla ki konuşacaksan, ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum, her şeklimle! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur. Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım, ayıp değil ki kilolu olmak ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110 kiloydum..."

10KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI KADINDIR

"KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI KADINDIR"

"Şimdi sana zahmet elindeki telefonu artık kenara koy, kendine sana yalansız konuşacak 2-3 dost edin ve lütfen artık benim fotoğraflarımı paylaşma! Özrün kabahatinden büyük. Kadının en büyük düşmanı hep kadındır ama ben sana söz veriyorum; o şarkıyı okuyacaksın ya... Stüdyona gelip, okutmayı ben yaptırayım. Sana iyiliğim dokunsun. İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar, unutmayın."

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HABER: SEÇKİN ŞENVARDAR

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