SEÇKİN ŞENVARDAR
• 26 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Işın Karaca: Denyoluğuma geldi söyledim
Işın Karaca ile sosyal medya üzerinden kilo polemiği yaşadığı oyuncu Merve Boluğur arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Boluğur’un ‘Söylemediğim şeyler konusunda iftira atmayın’ şeklindeki sözlerine yanıt verdi.
SEÇKİN ŞENVARDAR
• 26 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Işın Karaca ile oyuncu Merve Boluğur arasındaki gerilim artıyor. Karaca, Boluğur’un ‘Söylemediğim şeyler konusunda iftira atmayın’ şeklindeki yanıtına cevap verdi.
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“Bu haberler çıktı, ben dört gün sonra cevap verdim" diyen Karaca, "Çünkü hemen cevap verilmez o tarz şeylere. Madem ki sen söylemediğini iddia ediyorsun şöyle yapacaktın güzel kız, ‘ben söylemedim diyecektin’ en başta. Ben birine de o lafı atabilirdim o anda kim yeni şarkı yaptıysa o anki denyoluğuma gelmiştir ve demişimdir" dedi.
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Karaca sözlerine şöyle devam etti; "Diyebilirdi ki ‘Ben böyle bir şey söylemedim’, sonradan edilen hareket çok acayip, bir kadının kiloları da olabilir başka şey de olabilir. Kimsenin güzelliğini kıskanmadım, Allah nazardan saklasın derim. Güzellik, güzel kavramdır ama geçicidir. Ben yapmadım diyecekti o zaman okkalı lafı yemezdi. Ben çok da takmam kilomun ne olduğunu iyi bilen insanım, kapı kayı gezdim ayıp değil ki”
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"SEN ÖNCE İÇİNİ YIKAT"
Karaca sosyal medya hesabından yaptığı yayında bir ara ‘İkinci ameliyat da işe yaramamış’ diye yorumda bulunan bir takipçisine “Bence sen içini yıkat” diye çıkışırken, bir soru üzerine “Oyunculuk yaptım da yapabilirim, müzikal tiyatro eğitimi almış biriyim. Çok istiyorum yeniden tiyatro yapmak neden olmasın? Kamyon da kullanıyorum, kullanamadığım uçakla helikopter var. Kendi evimi de kendim temizliyorum” şeklinde konuştu.
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"KİLOLU OLMAK AYIP DEĞİL Kİ"
Karaca, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapmıştı; "Atalarımız şöyle buyurmuş; 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.' İlla ki konuşacaksan, ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum, her şeklimle! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur. Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım, ayıp değil ki kilolu olmak ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110 kiloydum..."
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