Işın Karaca: Denyoluğuma geldi söyledim

"KİLOLU OLMAK AYIP DEĞİL Kİ" Karaca, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapmıştı; "Atalarımız şöyle buyurmuş; 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.' İlla ki konuşacaksan, ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum, her şeklimle! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur. Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım, ayıp değil ki kilolu olmak ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110 kiloydum..."