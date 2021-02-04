• 04 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
İşte Bülent Serttaş-Didem Kınalı gerçeği!
Şarkıcı Bülent Serttaş'ın, geçtiğimiz hafta konuk olduğu 'İbo Show' programında, dans eden oryantal Didem Kınalı'ya bakmamak için verdiği büyük çabanın gerçek nedeni belli oldu.
• 04 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
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Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'a programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş, o görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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"BÜYÜK SAYGISIZLIK"
Konu hakkında Serttaş cephesi sessizliğini korurken, oryantal Didem bu duruma içerlediğini beyan etti: Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!"
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