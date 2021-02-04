İşte Bülent Serttaş-Didem Kınalı gerçeği!

"BÜYÜK SAYGISIZLIK" Konu hakkında Serttaş cephesi sessizliğini korurken, oryantal Didem bu duruma içerlediğini beyan etti: Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!"