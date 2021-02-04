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• 04 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:

İşte Bülent Serttaş-Didem Kınalı gerçeği!

Şarkıcı Bülent Serttaş'ın, geçtiğimiz hafta konuk olduğu 'İbo Show' programında, dans eden oryantal Didem Kınalı'ya bakmamak için verdiği büyük çabanın gerçek nedeni belli oldu.

• 04 Şubat 2021 - 10:15 • Son Güncelleme:
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Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'a programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş, o görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Kimi durumu Serttaş'ın eşi Selvi Hanım'a gösterdiği sadakat duygusuyla özetlemeye çalıştı, kimi de "Eşinden korktuğu için böyle davrandı" yorumunda bulundu.

3BÜYÜK SAYGISIZLIK

"BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Konu hakkında Serttaş cephesi sessizliğini korurken, oryantal Didem bu duruma içerlediğini beyan etti: Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!"

4HADİSEDEN TEPKİ

HADİSE'DEN TEPKİ

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımların yanı sıra tepkilerin de odağında yer alan şarkıcı Bülent Serttaş'a, bir gönderme de meslektaşı Hadise'den geldi.

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Instagram'da Didem Kınalı'nın dansını yayınlayan Hadise, gönderisine, “Dans alkışlanır, dans sanattır” notunu düştü. Hadise'nin destek paylaşımını oryantal Didem de paylaştı.

6DİDEM SAHNEDEN İNDİRİLDİ

DİDEM SAHNEDEN İNDİRİLDİ!

Günlerdir konuşulan ikilinin sosyal medyada gündem olmasını sağlayan konunun aslının bambaşka bir boyutta olduğuna dair iddialar var.

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Sabah gazetesinin haberine göre; Bülent Serttaş ve Didem Kınalı, geçtiğimiz yaz Florya'da bir düğünde sahne aldı. Düğüne geç gelen Didem, organizatör tarafından sahneden erkenden indirildi.

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Büyük bir şok yaşayan oryantal Didem'in, sinirle düğünün gerçekleştiği mekandan ayrıldıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunduğu öne sürüldü.

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Düğün yerine gelen polis, koronavirüs pandemisi kurallarına uygun olmayan eğlence düzenlendiğini tespit ederek herkese ceza uyguladı.

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O sıralarda Bülent Serttaş'ın sahnede olduğu, yapılan bu harekete sinirlendiği ve o gün oryantal Didem ile arasına mesafe koyduğu konuşuluyor.

11BÜLENT SERTTAŞTAN FLAŞ HAMLE

BÜLENT SERTTAŞ'TAN FLAŞ HAMLE

Herkesin bir açıklama yapmasını beklediği şarkıcı Bülent Serttaş, Instagram hesabından kendisine destek veren sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını paylaşmıştı.

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Serttaş'ın özellikle "Kişiliği, karakteri, edebi, ahlakı, sesi, ve duruşu muhteşem" gibi övgü dolu yorumları yayınlaması dikkat çekmişti.

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