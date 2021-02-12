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• 12 Şubat 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:

İşte 'İbo Show'da krizin perde arkası!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan bölümüne Ayşe Mine, Faruk Tınaz, Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek ve usta Ahmet Selçuk İlkan konuk olmuştu. Sanatçıların hep birlikte şarkı okuduğu sırada yaşanan kriz, ekran görüntüleri ile sosyal medyada gündem olmuştu.

• 12 Şubat 2021 - 09:42 • Son Güncelleme:
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Star TV'de yayınlanan 'İbo Show' programı, bu kez şarkılar ve ünlü konuklarının yanı sıra ilginç bir görüntüyle gündeme geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, 'yer kapma yarışı' şeklinde basına yansıyan olayla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

2Onur Akaya göre krizin perde arkası şöyle:

Onur Akay'a göre krizin perde arkası şöyle:

"Önce Ayşe Mine’yi aradım. Ayşe Abla çok üzgündü ve bana 'Böyle güzel bir programın üstüne gölge düşmesin diye, ne öncesinde ne de çıkan haberlerden sonra konuşmadım ve konuşmayacağım. Ama o bölümün kesilmemiş videosunu izlersen kimin haklı olduğunu görürsün' dedi..."

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"Daha sonra Ahmet Selçuk İlkan’la konuştum. İlkan, 'Bu güzel gecenin güzel anılarla anılmasını isterdim. Böyle bir olayla gölge düşmesi beni üzdü. O coşku arasında olayı fark etmedim ama Ayşe’yi kenarda görünce yanıma çağırdım' ifadelerini kullandı..."

4OLAYIN ASLINI ÖĞRENDİM

"OLAYIN ASLINI ÖĞRENDİM"

"Ben de olayın aslını çok önemli bir kaynaktan öğrendim. Aslında sanatçılar arasında yer kapma yarışı yaşanmamış. Krizi çıkaran Gülden Karaböcek. Çıkan haberlerde yer alan görüntüler kesilmiş olarak verildiğinden, Ayşe Mine için çok yanlış anlaşıldı ve Mine hakkında yazılanların hiçbiri doğru değil..."

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"Ayşe Mine güya, hep birlikte şarkı okunduğu sırada İbrahim Tatlıses'in yanına girebilmek için yoğun çaba sarf etmiş ve Tatlıses'in yanına girebilmek için önce yavaş yavaş yaklaşmış, ardından Faruk Tınaz'ı ekarte etmiş..."

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"Daha sonra Gülden Karaböcek'in bulunduğu yeri istemiş, fakat İbrahim Tatlıses'in yanında yer bulamayınca da küsmüş. Bunların hiçbiri doğru değil!"

7POPO ATARAK UZAKLAŞTIRMIŞ

"POPO ATARAK UZAKLAŞTIRMIŞ"

"Olayın aslı şu şekilde; Gülden Karaböcek, Ayşe Mine’ye popo atmış! Finalde herkes yerini aldığında zaten Ayşe Mine İbrahim Tatlıses’in yanındaymış..."

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"Gülden Karaböcek, Ayşe Mine’nin yerine göz dikip, Mine’ye popa atarak oradan kaydırmış. Tabii Ayşe Mine’nin de haklı olarak morali bozulmuş ve diğer tarafa doğru gitmiş..."

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"Daha sonra Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses’in ısrarı ile Mine tekrar gelmiş ve İbrahim Bey’in koluna girerek şarkısını okumuş. Görüntülerde o bölüm görünmediğinden herkes Ayşe Mine’nin kriz çıkardığını düşündü ama asıl kriz çıkaran, başka yerlerde de sahne krizleri çıkardığını çok defa duyduğum Gülden Karaböcek’miş..."

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"O kadar yakın görüştüğümüz halde bana bile konuşmayan Ayşe Mine’nin asilliğine ve hanımefendiliğine bir kez daha hayran oldum. Zaten kesilmemiş videoyu izleyen, Ayşe Mine’nin haklı olduğumu görecektir."

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