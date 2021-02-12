İşte 'İbo Show'da krizin perde arkası!

"Daha sonra Ahmet Selçuk İlkan ve İbrahim Tatlıses’in ısrarı ile Mine tekrar gelmiş ve İbrahim Bey’in koluna girerek şarkısını okumuş. Görüntülerde o bölüm görünmediğinden herkes Ayşe Mine’nin kriz çıkardığını düşündü ama asıl kriz çıkaran, başka yerlerde de sahne krizleri çıkardığını çok defa duyduğum Gülden Karaböcek’miş..."